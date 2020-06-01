Kısıtlamanın kaldırılmasıyla ikiye katlandı

Kansızoğlu, karavancılara bazı kesimlerden gelen olumsuz görüşlere de tepki göstererek, “Karavanlara karşı olanlar oluyor. Bu bizim için problem oluyor. İnanın biz karavanda yaşadığımız kadar, doğayı da koruyoruz. He yer çöp oluyor, eldivenlerimizi takıp çevreyi temizliyoruz. İnsanların bize karşı iyi gözle bakmasını istiyoruz. Çünkü biz karavanda ailece yaşıyoruz” dedi.