Kışın da açık en iyi 20 butik otel... Hepsi pandemi şartlarına uygun ve doğayla iç içe

Müze gibi Hotel Caeli / Çanakkale

Caeli, sadece gustosu olan bir otel değil; yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle dolu bir sanat galerisi, gelişmiş damak zevklerine hitap eden ayrıcalıklı bir lezzet dünyası aynı zamanda. Otelde, dünyaca ünlü sanatçılara ait 36 eser var. En ünlüsüyse Seçkin Pirim’e ait ‘Gate of Heaven’ yani ‘Cennetin Kapısı’. Aynı anlamı taşıyan Latince Caeli de otele adını vermiş. 15 deluxe, 5 süit, 1 tower süit olmak üzere 21 konaklama birimi var. Hepsi akıllı oda olarak düzenlenmiş. Mutfaksa başlı başına bir deneyim! Kendi çiftlikleri var ve ekolojik tarım yapıyorlar. Telefon: (0286) 854 83 36