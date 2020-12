Kışın da açık en iyi 20 butik otel... Hepsi pandemi şartlarına uygun ve doğayla iç içe

Detaylar huzur veriyor Alavya / İzmir

Alaçatı’daki otelde her detay insana kendini iyi hissettiriyor. Bahçedeki 6 taş evde 25 oda var. Her odaya hem konfor hem zevk hâkim. Bir de Alavya Prive var ki o da tatili her şeyiyle kendine özel kılmak isteyenler için hazırlanmış. Kahvaltılar uzasın da uzasın denecek cinsten. Mitu Cafe-Bistro ile Agrilia Restoran’da öğle ve akşam yemeklerinde harika tatlarla tanışacaksınız. Telefon: (0232) 716 66 32 - (0549) 786 97 50