Kış tatilinin öne çıkan 10 kayak oteli

Kayak merkezlerindeki kar seviyesinin günden güne artmasıyla, ülkemizdeki kayak merkezlerinin neredeyse tamamı kayak tutkunlarının akınına uğruyor. Mart ayının sonlarına, hatta bir kısmında nisan ayının ortalarına kadar süren kayak sezonu sayesinde kış aylarının favori tatili kayak temalı oluyor. Hal böyle olunca kayak otelleri de en fazla tercih edilen konaklama alternatiflerinden biri olarak ön plana çıkıyor. İşe Türkiye'nin en güzel kayak otelleri...