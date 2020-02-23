Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Otellerin web siteleri
Haber Giriş: 23 Şubat 2020 - 08:38,/
Kış tatilinin öne çıkan 10 kayak oteli
Kar kalınlığı şu anda Türkiye’deki tüm kayak merkezlerinde ideal seviyede. Alanında uzman isimlere en iyi kayak otellerini ve öne çıkan özelliklerini sorduk.
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Kayak merkezlerindeki kar seviyesinin günden güne artmasıyla, ülkemizdeki kayak merkezlerinin neredeyse tamamı kayak tutkunlarının akınına uğruyor. Mart ayının sonlarına, hatta bir kısmında nisan ayının ortalarına kadar süren kayak sezonu sayesinde kış aylarının favori tatili kayak temalı oluyor. Hal böyle olunca kayak otelleri de en fazla tercih edilen konaklama alternatiflerinden biri olarak ön plana çıkıyor. İşe Türkiye'nin en güzel kayak otelleri...
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YAZARLARDAN, GEZGİNLERDEN VE KAYAK SEVERLERDEN OLUŞAN JURİ SEÇTİ
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Bahar Akıncı / Seyahat yazarı Zeynep Boneval / Gezgin Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı Koray Durkal / Hürriyet Gazetesi spor yazarı
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Canan Demiray / Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini Mert Turak / Oyuncu Mert Alpkoçak / Kayak sporcusu Sevda Serbest / Hürriyet Seyahat gezgini
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10- Kartal Otel, Kartalkaya
Aktivitesi bol En önemli avantajlarından biri hem Ankara hem de İstanbul’a yakın olması. Kayak odası bu yıl yenilendi ve bir kayakseverin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Otelin kayak akademisi deneyimli hocalardan oluşuyor.
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Burada birçok doğa aktivitesi olanağı da mevcut. Yıldırım Güngör “Tur kayağı yapabileceğiniz tek yer. Yamaç yukarı kayaklarla yürüdükten sonra ister pistlerden, isterseniz bol kardan kayarak inebilirsiniz” diyor. Tel: (0374) 234 50 05
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9- Ekinata Grand Toprak Otel, Sarıkamış
Sarıçam ormanının içinde Kayak için Türkiye’nin en iyi kar kalitesine sahip olan Sarıkamış’taki otel, sarıçam ormanı içinde farklı standartlarda 139 oda ile hizmet veriyor. Misafirler toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan 9 pistten yararlanıyor.
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5 bin 250 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun kayak pistlerinden biri burası. Ayrıca 5 kilometresi Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescilli, toplam uzunluğu 50 kilometre olan ‘Cross Country’ alanı da var. Tel: (0474) 413 70 70
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8- Bof Hotel, Uludağ
Kayakla kapıya Uludağ’ın en yeni oteli. Pistlerden otelin kapısına kadar kayakla erişim imkânı var. 168 dağ ve doğa manzaralı odasıyla tam pansiyon hizmet veriyor. Yedi farklı telesiyejle ulaşılan 18 farklı pist için ücretsiz skipass hizmeti veren otel, modern mimarisi ile dikkat çekiyor.
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Mönüsünde dünya mutfağından geniş seçenekler var. Minik misafirler için çocuk kulübü de bulunan otelin hafta sonları yoğun bir eğlence programı oluyor. Tel: (0224) 800 00 00
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7- Mirada Del Lago Hotel, Erciyes
Şampiyona deneyimi Tekir Yaylası’ndaki otel muhteşem bir Erciyes manzarasına sahip. Farklı konseptlerde 105 odası olan tesiste engelliler için de özel altyapılı odalar mevcut. En büyük avantajlarından biri ise pist alanının hemen karşısında yer alması.
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Misafirler 8 adet mekanik lift ve toplam 70 kilometre uzunluğundaki pistlerden yararlanabiliyor. Standartlarına dair bir de ipucu verelim; otel, 2016-2017 Dünya Snowboard Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı. Tel: (0352) 342 21 00
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6- Polat Erzurum Resort Hotel, Palandöken
Dünyaca ünlü pistler Palandöken Dağı’nın eteğinde, bölgenin en iyi ve en eski otellerinden biri. Farklı konseptlerde 223 odası var ve tam pansiyon hizmet veriyor. Çok çeşitli yeme-içme seçenekleri ile gastronomi konusunda iddialı.
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Otele ait telesiyej sistemiyle dağdaki farklı kayak noktalarına kolay ve hızlı ulaşım sağlayarak 50 kilometrelik dünyaca ünlü pistlerden yararlanabilirsiniz. Otelin özel ışıklandırma sistemi sayesinde gece de kayak yapılabiliyor. Tel: (0442) 232 00 10
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5- Magna Pivot, Erciyes
Olimpiyat standardında olanaklar Türkiye’nin ikinci şale stili butik kayak oteli. İkisi olimpik olmak üzere 110 kilometre uzunluğunda toplam 22 pisti var. Türkiye’nin en geniş kayak ve kış sporları merkezi olan Erciyes’te bir kayakçının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak imkânlara sahip.
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Kayak odasından piste direkt çıkış olması ile öne çıkıyor. Mert Alpkoçak “Özel tasarım uzun mermer barda kendinize suşi ziyafeti çekin ve SPA’dan sonra lobideki büyük şöminenin tadını çıkarın” diyor. Tel: (0352) 333 30 14
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4- Le Chalet Yazıcı, Uludağ
Eğlencesi bol Otelin 18 odası var ve tam pansiyon olarak hizmet veriyor. Misafirler için kayak ekipmanlarını kiralama, kayak ve snowboard dersleri alma gibi olanaklar var.
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Hafta sonuna özel etkinlikleri meşhur… Karşınıza her an ünlü bir sanatçının veya DJ’in konseri çıkabilir! Tel: (0224) 285 23 40
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3- Golden Key, Kartalkaya
Ev sıcaklığında dağ oteli Avrupa’daki kayak merkezlerinin klasiği şale stili butik dağ oteli konseptinin Türkiye’deki ilk temsilcisi. Saffet Emre Tonguç şöminesinin başında keyif yapmaya bayıldığını söylüyor. Otelin ortak alanlarında sergilenen çağdaş sanat eserleri de dikkate değer. Tel: (0374) 234 50 59
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2- Sway Hotels, Palandöken
7/24 kayak keyfi Tam pansiyon konseptinde hizmet veren tesisin 181 odası var. Toplam pist uzunluğu 12 kilometre.
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Büyük slalom pisti, özel kızak pisti ve snowboard yapmak isteyenler için doğal piste sahip. Tümü otel misafirlerine ücretsiz. Çocuk kar parkı ise bir diğer artısı. Tel: (0442) 230 30 30
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1- Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort, Kartalkaya
Tüm olanaklara sahip Farklı kategorilerde 139 odası var. Kayak sonrası keyif yapmak için SPA merkezine bekleniyorsunuz.