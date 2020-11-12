Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 11:03 |
Kış bastırmadan güzel bir tatil için tam zamanı... Hepsi Türkiye’nin en iyi korunmuş yerleri
Ülkemizde gezilecek görülecek çok yer var ama bazıları sonbahar aylarında bir başka güzel oluyor. İşte ailecek kış da henüz bastırmamışken keşfe çıkılacak yerler.
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Hepsi birbirinden güzel. İşte o adresler...
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Sonbaharın başkenti: Kastamonu Türkiye’nin en güzel sonbahar rotalarını sayacak olsak, Kastamonu kesinlikle bu listede ilk sıralarda yer alır. Şehir sadece doğanın renkten renge büründüğü hallerin izleneceği bir durak olarak düşünmemek lazım.
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Her yanınız tarih, her yanınız ayrıcalıklı bir keşif fırsatı. Şehir iki sarp tepe arasına kurulu bir. Şehrin ortasından geçen Karaçomak Çayı, Kastamonu’yu ikiye ayırıyor. Tarihi Nasrullah Köprüsü’nden karşıya geçince karşınıza çıkacak Cumhuriyet Meydanı içinizi açacak. Önce dev ‘Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’yla karşılaşacaksınız.
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Meşhur heykeltraş Tankut Öktem’e yaptırılan heykelin üç bölümü var; Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadının kahramanlığının simgesi haline gelen Şerife Bacı, Atatürk ve Cumhuriyeti simgeleyen figürler ve Kuva-i Milliye… Peki doğal güzellik olarak nerelere gidilebilir?
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Küre Dağları Milli Parkı, Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Horma Kanyonu, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Azdavay, Cide, Daday, Pınarbaşı ve Tosya...
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En güzeli ise Ilıca Şelalesi… 15 metre yükseklikten dökülen şelalenin, döküldüğü yerde oluşan doğal havuz ve çevresi çeşitli bitki örtüsü ile kaplanmış egzotik bir görünüme sahip... Özellikle şu sıralar renk cümbüşünü fotoğraflamak için buraya mutlaka gitmelisiniz…
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Renklerle mest olun: Gölcük Gölcük, Bolu’nun sınırları içerisinde Aladağlar eteğinde yer alıyor. İstanbul'a 2, Ankara’ya 3.5, İzmir’e ise 4 saat uzaklıkta...
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Söğüt, kayın, köknar, sarı ve karaçam cinsi ağaçların kuşattığı muhteşem bir güzelliğe sahip olan Gölcük, günübirlik geziler için de kamp yapmak için de son derece uygun. Bölge özellikle kasım ayında fotoğraf için güzel görüntüler oluşturuyor.
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Gölcük, aslında yapay bir göl. Ormanların arasındaki havzaya set çekilerek suyun rezervde toplanmasıyla oluşturulmuş suni bir göl. Tabiat harikası Gölcük’ün etrafı yaklaşık 1300 metre uzunluğunda...
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Gölün etrafında yürüyüş parkurları, kamelyalar, piknik alanları bulunuyor. Tertemiz oksijen dolu havayı ciğerlerinize çekmek için burası oldukça ideal…
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Türkiye’nin en iyi korunmuş köylerinden biri: Misi Şehrin hemen içinde ama sanki kilometrelerce uzaktaymış hissi veren bu küçük köyün içerisinde barındırdığı değerler ve bu köyde yapabilecekleriniz sizi çok şaşırtacak… Misi Köyü Bursa merkeze ortalama 12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor. Köy ayrıca ‘Gümüştepe Mahallesi’ olarak da geçiyor. Şehir kargaşasının bu kadar yakınında ama bir o kadar da sakin ve beklediğiniz huzuru size veren bir köy Misi.
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Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor. Eski adı ‘Mysia’ olan köyün 2 bin yıllık bir geçmişinin olduğuna inanılıyor. Hristiyanlar için de oldukça önemli olan bu köyde İncil’in bir nüshasının olduğuna inanılıyor fakat köy halkı bu inanışı kabul etmiyor. Köyün yaşlı ve yıllara dayanan evleri 1989 yılında koruma altına alınmış ve sit alanı ilan edilmiş. Bursa Nilüfer Belediyesi köy içerisindeki bazı evleri restore ederek müze haline getirmiş.
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Osmanlı’nın arka bahçesi: Mudurnu Mudurnu, Osmanlı’dan kalma sokakları ve gezilip görülecek yerleri kadar lezzetleriyle de dikkat çeken bir yer.
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Listedeki diğer yerler gibi Mudurnu da tarihi açıdan oldukça zengin bir yer. Tam olarak bir Osmanlı köyü olan Mudurnu’da Osmanlı’ya ait pek çok önemli yapı bulunuyor.
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Demirciler Çarşısı görmeniz gereken yerler arasında... Burada birçok konak, restoran ve otel olarak hizmet veriyor.
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Artvin’in gözbebeği: Şavşat Karagöl Doğal güzellikleriyle insanın başını döndüren bir diğer yer de Artvin’de bulunuyor. Bu göl; doğası, yeşil ağaçlık alanları ile ilkbaharın en ideal yerlerinden. Şavşat Karagöl bir Milli Park... Bu yüzden doğasına dokunulmamış.
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Gölün bulunduğu alanda birçok yayla ve orman bulunuyor. Şavşat Karagöl’e çok yakında yer alan bir diğer göl ise Borçka Karagöl. Bu iki göl genellikle bir arada anılıyor. Doğal güzellikleriyle biri diğerini aratmıyor.
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İstanbul’un akciğerleri: Belgrad Ormanları – İstanbul Eşsiz doğası, yürüyüş yollarıyla bir zamanlar İstanbul’un su ihtiyacı da buradan karşılanıyormuş. Havanın sıcak olduğu zamanlarda piknik için tercih edilen yerlerden Belgrad Ormanı.
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Ormanın yakınında bulunan Atatürk Arboretumu’nu da ziyaret edebilir ve içeride bulunan yüzlerce ağaç hakkında bilgi alabilirsiniz.
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Diziyle popüler oldu: Ildırı Şu sıralar küçük bir balıkçı köyüne yolunuzun düşmesini istemez misiniz? Mütevazı balıkçı lokantalarında, masmavi denizi seyre dalarak, denizin kokusunu içinize çekip gerçek deniz balıklarının eşsiz lezzetini tatmak; köy sokaklarında hâlâ ayakta kalmayı başarmış kendine özgü taş mimarisiyle şirin evlerin arasında fotoğraf karelerine konu olmak… Kulağa hoş geliyor dimi? Burası Ildırı köyü…
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Son yıllarda Fatmagül’ün Suçu Ne? adlı diziyle popülerliğini arttırdı. Yolu Alaçatı’ya ya da Çeşme’ye düşen herkesin mutlaka rotasını çevirmesi gereken sakin bir köy. İzmir’in en güzel ilçelerinden biri olan Karaburun’a giden, manzarasıyla doyumsuz, kıvrımlı bir yoldan, yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından köy sokaklarında bulacaksınız kendinizi.
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Bilgelik Vadisi, Antalya Bölgedeki halkın 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistlerin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarını kendine çekiyor.
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İstanbul Boğazı’nın sonu Karadeniz’in başlangıcı: Rumeli Feneri – İstanbul Rumeli Feneri, İstanbul Boğazı’nda Sarıyer ilçesinde bulunuyor. Rumeli Feneri’nin yanında şirin bir de balıkçı köyü bulunuyor. Aynı zamanda İstanbul Boğazı’na Karadeniz’den ilk giriş noktası.
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Rumeli Feneri, 1855 yılında Kırım Savaşı esnasında Fransız ve İngiliz savaş gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkmalarını kolaylaştırmak için yapılmış. Hemen karşısında da Anadolu Feneri bulunuyor.
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Rumeli Feneri’ni gördükten sonra çevresinde bulunan Garipçe Köyü’nü ziyaret edebilirsiniz. Rumeli Feneri’nde Cenevizlilerden kalma, şuan bakımsız olan Rumeli Feneri Kalesi bulunuyor. Fenere çıkış olmasa da bölgenin eşsiz manzarası güzel fotoğraflar çekmek için size yetecektir.