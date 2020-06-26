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GeriSeyahat Kırmızı ve mavi kelebekler 'şehitler diyarı'na ayrı güzellik katıyor
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Hürriyet
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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 16:30,

Kırmızı ve mavi kelebekler 'şehitler diyarı'na ayrı güzellik katıyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan ve "şehitler diyarı" olarak bilinen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kırmızı ve mavi kelebekler üreme döneminde renkli görüntüler oluşturuyor.

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Sarıçam ormanları ve zengin florasıyla ayı, kurt, vaşak, domuz, tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış'ta mavi ve kırmızı kelebekler, kondukları rengarenk çiçeklerle doğanın bütün güzelliklerini sergiliyor.

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Üreme döneminde beslenme şekilleri ile renklerini daha canlı hale getiren kelebekler, yaz aylarında farklı çiçeklere ev sahipliği yapan doğaya ayrı güzellik katıyor.

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Özellikle su kenarlarında üreyen mavi ve kırmızı kelebekler kısa ömürlerine rağmen doğada seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.

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Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın eşsiz doğasıyla birçok yaban hayvanın, böcek, kuş gibi canlıların ortak mekanı olduğunu söyledi.

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Çoban, çok çeşitli renkte ve büyüklükteki kelebeklerin burada yaşam döngülerini sürdürdüklerini belirterek, "Mavi ve kırmızı kelebekleri daha çok su kenarlarında görürsünüz. Çünkü bu mevsim üreme mevsimi ve özellikle canlı renklere sahip kelebekleri mineraller bakımından zengin su yataklarının kenarında beslenirken görürsünüz." dedi.

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Sarıkamış'ın zengin doğaya sahip olduğunu ve kelebeklerin burada rahatlıkla beslendiğini ifade eden Çoban, "Kelebekler gruplar, kümeler halinde su kenarında ve hemen onların yanındaki bitkilerle beslenirler. Burada üreme döngüleri ve renklerin canlanması için o aradaki kısa mesafeleri kullanarak renklerini daha canlı hale getirirler." diye konuştu.

7Kelebekler kış uykusuna yatar ve göç eder
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Kelebekler kış uykusuna yatar ve göç eder

Çoban, birçok kelebek türünün Sarıkamış'ta doğaya güzellik kattığına işaret ederek, "En büyük kelebek türü Apollo kelebeği de Sarıkamış'ta bulunuyor. Kış aylarında uçamıyorlar. Soğukkanlı canlılar ve bu nedenle kış uykusuna yatabiliyorlar." ifadesini kullandı.

8Çoban, şunları kaydetti:
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Çoban, şunları kaydetti:

"Kelebekler, uygun kuytu yerler bulup kış uykusuna yatıyor, ilkbaharda hareketlenip döngülerine devam ediyor. Bazı kelebeklerin ömrü kısa, bir haftadan bir yıla kadar uçan kelebekler var. Ayrıca kelebekler göç de ediyor. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük kelebek göçü 3 bin 200 kilometre ama 5 bin kilometreye kadar göç edebiliyorlar."

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