Kırmızı Mercanların derinlerdeki evi: Ayvalık

Balıkçı ağlarının mercanların olduğu bölgelere de atılarak habitata zarar verebileceğini ancak yaşadıkları böyle bir sorun karşısında mercanların kurtulduğunun altını çizen Balaban, "Bir trol teknesi Deli Mehmet dediğimiz bölgede ağını mercanların yoğunlukta bulunduğu bir bölgeye takmıştı ve mercanların tamamı ile üzerini kaplamıştı. O balıkçı ağı iki sene mercanların üzerinde kaldı. Biz ancak 2 sene sonra mercanların üzerinden o ağları kaldırabildik. Buna rağmen mercanlar kuvvetliydi, ağları kaldırdıktan sonra büyümeye ve gelişmeye devam ettiler. Mercanların ölme ihtimali sadece bu planktonların gelişinin kesilmesi ile mümkün görünüyor." bilgisini verdi.