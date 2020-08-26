Kırıkkale'nin Hasandede ‘Peri Bacaları’

“Burası uzun yıllardır bu şekilde kaldı” İHA muhabirine konuşan Hasandede köyü muhtarı Hasan Özcan, "Hasandede turistik ve tarihi bir köydür. Hasandede'nin türbesi Mimar Sinan'ın çocuklarının yapmış olduğu camimiz olan ve şu an buradaki peri bacalarımız.