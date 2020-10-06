Keşfedilmeyi bekleyen cennet: İstanbuldere! Doğanın içinde güzel bir hafta sonu için tam zamanı...
Sapanca, İstanbul’un arka bahçesi sayılır. Birbirinden güzel doğa köşeleriyle adeta Marmara’nın yıldızı... Özellikle İstanbuldere Köyü büyük şehirlerin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için tam bir cennet. Göl kenarında huzurlu bir yürüyüş, büyüleyici tepeler, yaylalar ve şelaleleriyle burası çok özel bir yer. İşte size detaylar…
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Hafta sonu yaklaşırken birçoğumuz yoğun haftanın yorgunluğunu unutacağımız duraklar aramaya başlıyoruz.
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Şehrin koşturmasına ara vermenin en güzel yolu şüphesiz yeşil molalar oluyor. Bu hafta sonunu bir soluk ötenizde olan İstanbuldere’de geçirmeye ne dersiniz?
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Kısa bir yolculuğun ardından ulaşacağınız köyde geçireceğiniz bir gün kendinizi çok uzaklara gitmişsiniz gibi hissettirecek. Yeşilin bolluğuna ve gürül gürül akan derenin güzelliğine hayran kalacaksınız.
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İstanbuldere’de yapılacak birçok etkinlik bulunabilir ama şüphesiz ki, en güzel olanı sakin bir köşede doğanın sesini dinlemek olacaktır. Kıvrıla kıvrıla ilerleyen yol sizi giderek daha da yeşilin kalbine götürücek.
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Yol boyunca dere kenarına kurulmuş, yemek yiyip dinlenebileceğiniz birçok tesis de bulunuyor. Yolu sonuna kadar takip ederseniz bir de şelale ile karşılaşırsınız. Şelalenin dere ile birleştiği yer adeta bir görsel şölen oluşturuyor.
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Suyun gürül gürül sesi tüm yorgunluğunuzu size unutturacaktır. Şelalenin hemen dibinde bir masada kahvaltınızı edebileceğiniz gibi geniş alana yayılmış tesislerde daha ıssız köşelerde kendinize bir yer de bulabilirsiniz.
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Güzel havalarda dışarıda uzun uzun oturup açık havanın tadını çıkarabileceğiniz gibi kışın karlı günlerde şömine ateşinin keyfini de sürebilirsiniz. Tesislerde taze köy ürünleri ile kahvaltı yapabileceğiniz gibi kiremitte pişmiş tereyağlı alabalıklardan da tadabilirsiniz.
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Oradaki tesislere oturabileceğiniz gibi kendiniz de piknik malzemelerinizi götürüp doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Geniş yeşil alanlar hem çocuklu aileler hem de huzurlu bir yer arayanlar için oldukça keyifli bir ortam sağlıyor.
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Çevrede farklı zorluklarda trekking yapabileceğiniz patikalar da bulunuyor. Yürüyüş yapmayı planlayanların su geçirmez rahat bir ayakkabı giymeleri iyi olacaktır. Bu engin doğanın içinde kendinizi Karadeniz ormanlarında dolaşıyormuş gibi hissedeceksiniz.
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İstanbuldere’de konaklama
İstanbuldere’ye günübirlik bir tur düzenleyebileceğiniz gibi bu huzurlu zamanı uzatmak için konaklamalı bir planda yapabilirsiniz. Kendinizi yoğun hayatınızdan uzaklaşmış hissedeceğiniz bu kısa tatilde bungalov dağ evlerinde konaklayabilir hatta izin alarak çadır da kurabilirsiniz.
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İstanbuldere’den ne alınır?
Tavukların her yerde dolaştığı köyden, özlediğiniz lezzette yumurta alabileceğiniz gibi köyde yaşayanların yol kenarlarında sattığı diğer taze ürünlerden de tadabilirsiniz.
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Benim favorim yol kenarına kurulmuş tandırdan çıkan sıcacık köy ekmeği oldu. Alırken üstüne köy tereyağı sürdürmeyi ve teyze ile muhabbet etmeyi de sakın unutmayın.
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Uzun ve yorucu haftanın yorgunluğunu atmak, kendinizi dinleyip arkadaşlarınızla muhabbet etmek, çocuklarınızın doğaya dokunmasını sağlamak için rotayı sonbaharın tüm güzelliklerini yaşayabileceğiniz İstanbuldere’ye çevirin.
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Doğa sizi tüm güzel büyüsü ile bekliyor hem de sadece 120 km ötede... Ertelemeden düşün yollara...
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İstanbuldere’ye nasıl gidilir?
İstanbul’a 120 km ötede bulunan İstanbuldere Köyü, Sakarya şehrinin Sapanca ilçesine bağlı.
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İstanbul’dan özel aracınızla 1 saat 40 dakikada ulaşılabilen İstanbuldere’ye Sapanca’nın merkezinden kalkan otobüslerle gitmeniz de mümkün.