Keşfedilmeyi bekleyen cennet... Herkesten uzak doğanın içinde huzur dolu bir gün

Bu öyle bir manzara ki ünü ülke sınırlarını aşmış Ölüdeniz’i anımsatan, bir tarafta mavinin tonlarının dalga dalga yayıldığı, bir tarafta yeşilin tonlarının üst üste yığılıp bir tablo güzelliğine büründüğü bir görüntüye sahip. Bu manzaraya bir de gökyüzünde rengârenk salınan yamaç paraşütleri eşlik eder ki bu manzarayı iyiden iyiye masallaştırır. Uçmakdere yamaç paraşütü tutkunları için Marmara’da çok tercih edilen duraklardan. Bu deneyimi yaşamanız için bir de yamaç paraşütü kulübü bulunuyor. Köye gitmeden internet üzerinden ayarlamanızı yaptığınızda hem yeni başlayacaklar hem de tecrübe sahibi olanlar mavi ve yeşilin harmanlandığı manzara üzerinde salınacakları yamaç paraşütü deneyimini yaşayabiliyorlar.