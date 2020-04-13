Kendilerine ada inşa ettiler! Dünya haritasının yeni üyesi...

Görünürde imkansız gibi gelen şey, bir süre sonra Posthoorn’un gözleri önünde gerçek olmuştu. Birkaç ay önce, doğal verimliliği destekleyecek olan hareketten ve fosfattan mahrum olan su, oldukça donuk ve durgundu. Bu sırada yeni kıyı şeridi, çeşitli gelgitlerle uyarıldı ve gölün tabakasındaki verimli toprak, bitki yaşamı ve yosunlarını patlamasına sebep oldu. Herhangi bir kalıcı etki belirlemek için çok erken olsa da su saflığı artıyor ve ortaya çıkan işaretler, gelecek için umut verici oluyordu.