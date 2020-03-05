Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 11:45,
Kendi cumhuriyetini kurdu! 320 kişinin yaşadığı sıra dışı ülke...
Dünyada o kadar küçük ve ilginç ülkeler var ki, bazısı haritada bile görülmüyor. Hatta bir köyün yüzölçümü kadar toprakları var. Örneğin Molosya Cumhuriyeti, Saugeais Cumhuriyeti, Elleore Krallığı, Atlantium İmparatorluğu, Hutt River Prensliği… Daha önce adlarını duymamış olabilirsiniz ama bu isimler günümüzde hayal dünyasından bir adım öteye geçen insanların ilan ettiği ülkeler. Kendi pasaportları hatta para birimleri bile var.
HUTT RİVER PRENSLİĞİ
21 Nisan 1970'te Leonard Casley adında bir çiftçi tarafından Avustralya'dan ayrılarak 75 kilometrekarelik tarım toprakları üzerinde kurulan bir mikro ulustur. Batı Avustralya'da, Perth şehrinin 595 km kuzeyinde yer alan bağımsız mikro ulusun toprakları Hong Kong kıyaslanabilecek miktardadır. Prenslik, aynı zamanda Kalbarri Milli Parkı'na da yakın bir konumda bulunuyor.
Leonard Casley, Northampton yakınında büyük bir çiftlik satın alır. Bölgedeki bitki örtüsü, sadece koyun veya sığır ya da sadece sığır yetiştiriciliği için uygundur. Yağmurların yeterli olduğu yıllarda, iyi beslenen koyunların yünleri bol ve kaliteli olmaktadır. Diğer çiftçilerin de aynı şekilde kaliteli yün üretmeleri sebebiyle, hedeflenen fiyata ulaşılamayıp, kar düşük kalacaktır. Yeterli yağmurun olmadığı yıllarda, koyunlar iyi beslenememekte, yün nitelik ve nicelik olarak düşük olmaktadır.
Leonard Casley bu durumdan kurtulmak ister. Bir sulama programı uygular ve tahıl eker. Leonard Casley'in iyi bir ürün elde ettiği ilk yılda, Batı Avustralya'nın tahıl ambarındaki diğer çiftlikler de iyi mahsul elde etmişlerdir. Bunun üzerine üretim miktarını kısıtlayan bir kota yasası çıkartılır. Leonard Casley gelirinin yüzde 10'unu kaybeder. Buna karşılık yasal yollarla hakkını aramak ister, fakat yargıçların yasaları değiştirme yetkileri olmaması nedeniyle kendisine yardımcı olamamalarından dolayı davaları kaybeder.
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