Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 05 Mart 2020 - 11:45 , / 05 Mart 2020 - 11:48

Kendi cumhuriyetini kurdu! 320 kişinin yaşadığı sıra dışı ülke...

Dünyada o kadar küçük ve ilginç ülkeler var ki, bazısı haritada bile görülmüyor. Hatta bir köyün yüzölçümü kadar toprakları var. Örneğin Molosya Cumhuriyeti, Saugeais Cumhuriyeti, Elleore Krallığı, Atlantium İmparatorluğu, Hutt River Prensliği… Daha önce adlarını duymamış olabilirsiniz ama bu isimler günümüzde hayal dünyasından bir adım öteye geçen insanların ilan ettiği ülkeler. Kendi pasaportları hatta para birimleri bile var.