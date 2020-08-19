'Kelle avcılarının' arasında bir çılgın Türk... Öyle şeyler yaşadı ki, çok şaşıracaksınız...

Kültürleri yok oluyor derken, ne gibi kötülük yapıyor olabiliriz ki...

- Örneğin bazı kabileler çıplak ya da yarı çıplak geziyorlar ve utanmaları için de hiçbir neden yok. Çünkü yaşam tarzları öyle. Dışarıdan bir takım başka insanlar geliyor ve “Ayıp!” diyor. Ne ayıbı? Onlar bunun ayıp olduğunu bilmiyorlar ki...