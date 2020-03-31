'Kayıp Dünya'da şaşırtan keşif! Bilim insanlarından ilginç teori...

Amazon ormanlarının ortasından fırlayan ve bulutların üzerine çıkan bu dağ 2 bin 770 metre yüksekliğinde. Son derece sert kuvars taşından oluşan bu ilginç dağ bir mimarın elinden çıkmış görüntüsü veriyor. Bu görüntü yüzünden yerliler, uzun süre bu dağı burada yaşayan insanların yapmış olabileceğini düşündüler. Ancak bu tezi doğrulayacak bir bulguya rastlanmadı. Bu sarp ve çıkılması çok zor olan dağın sadece görünümü değil zirvedeki esrarengiz coğrafi farklılıkları da bir türlü çözülemedi.