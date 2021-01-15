Kayak ve fotoğraf tutkunları, kar yağınca Kartepe'nin yolunu tuttu

"Karın keyfini sürüyoruz" Ailesiyle birlikte kayak yapmak için Körfez ilçesinden Kartepe’ye gelen Zeki Kazma, "Kızımızı da buraya getirdik. Onu eğlendiriyoruz. Güzel de kar yağıyor. Bu yıl biraz kar geç geldi. Normalde yılbaşına karla giriyorduk. Bu dönem maalesef karla giremedik. Şimdi de karın keyfini sürüyoruz. Kızım da ilk kez kar görüyor" dedi.