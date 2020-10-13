Kastamonu baraj ve göllerinde su kalmadı... Son yılların en kurak mevsimini yaşıyor

Yıllık 9 milyon metreküp su tüketiliyorBütün umutlar kar yağmasına bağlandı Son yılların en az yağışlı mevsimini yaşayan Kastamonu'da bütün umutlar ise kış ayında yağacak kara bağlandı. Kış ayında havaların yağışlı geçmesi için dua eden Kastamonu'nun önümüzdeki aylarda içme suyu sıkıntısı çekmemesi için vatandaşların da suyu idareli kullanmaları istendi. Bütün umutlarını kış ayında yağacak kara bağlayan Kastamonulular, Karaçomak Barajının biran önce dolup yeterli seviyeye ulaşmasını merakla bekliyor. Karaçomak Barajının suyu, giderek nüfusunun artmasından dolayı şehre yetersiz geliyor. Bu yüzden vatandaşlar, hayati önem taşıyan Kırık Barajının biran önce tamamlanarak bitirilmesini istedi. 2 bin 596 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren Karaçomak Barajından ayrıca yılda 9 milyon metreküp içme suyu sağlanıyor. Günlük 25 bin ton içme suyu sağlanan barajdan Kastamonu Belediyesi Su Arıtma Tesisine aylık 750 bin ton içme suyu veriliyor. Baraja gelen su kaynaklarının tamamen kuruduğu Karaçomak Barajında, içme suyu olarak kullanılan 4.5 milyon metreküp içme suyu ise Kastamonu’ya 5 ay kadar temin edilebilecek.