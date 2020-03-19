Kasrik Boğazı kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor

"Beldemizin kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesi çok yerinde ve doğru bir karar oldu. Belde halkı olarak çok büyük bir memnuniyetle karşıladık. Böyle bir kararın ardından turizm hareketliliği bekliyoruz. Bu da beldemizin gelişmesini sağlayacaktır. Yerli ve yabancı turistlerin gelecek olması esnafı ve ticaretimizi hareketlendirecektir. Bu kararı alan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerimize teşekkür ederiz."