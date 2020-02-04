Kartalkaya'da dudak uçuklatan fiyatlar! Makarna 75, bir fincan kahve 25 lira...

"Kartalkaya dünyada olmayanı, özellikle Türkiye’de olmayanı sunuyor. Bizim gelir düzeyi yüksek olan vatandaşlarımızın Avrupa’ya gitmemesi, dışarıya döviz çıkmaması açısından bu Chalet’lerden (Dağ evi) 2 tane yaptık. Bunlar da yoğun ilgi görüyor. İçinde gerçekten yok yok. O hizmeti de isteyenler için bunu da bir tercih sebebi olarak böyle bir Chalet yaptık. Yani Avrupa’ya bu konuda gidenler çok oluyordu, mağdur olanlar oluyordu. Biz bu mağduriyetlerin önüne geçmek için burada güzel Chalet’ler yaptık. Çok da ilgi görüyor. Şu anda da dolu. O konuda da bizim yapmış olduğumuzun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor."