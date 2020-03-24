Karavan turizmine corona virüs dopingi

Kalabalık yerine karavan hayatı yaşıyoruz. Herkesin karavanı yok ama olanların daha sakin yerlere gidip uzun süre kendilerini koruma altına alabilirler. Burada bir çok arkadaş var karavancı. Burada dikkatli bir şekilde karavanın içinde zaman geçiriyoruz” dedi.