Seyahat Fotoğraflar: Instagram Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 11:51 , 30 Nisan 2020 - 11:51

Karantinadaki insanları drone ile görüntüledi! Öyle kareler yakaladı ki...

Adas Vasiliauskas koronavirüse salgınına kadar düğün fotoğrafçılığı yapıyordu. Salgın sonrası işler durunca farklı bir şeyler yapmaya karar verdi ve karantinadaki insanları drone ile görüntüledi. Öyle görüntüler yakaladı ki, bu kadarı da pes dedirtti...