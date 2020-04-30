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Seyahat
Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 11:51,

Karantinadaki insanları drone ile görüntüledi! Öyle kareler yakaladı ki...

Adas Vasiliauskas koronavirüse salgınına kadar düğün fotoğrafçılığı yapıyordu. Salgın sonrası işler durunca farklı bir şeyler yapmaya karar verdi ve karantinadaki insanları drone ile görüntüledi. Öyle görüntüler yakaladı ki, bu kadarı da pes dedirtti...

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Neredeyse tüm dünya koronavirüs nedeniyle evlerine kapanmış durumda. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı var, yasağın olmadığı ülkelerde ise vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

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Peki bir düğün fotoğrafçısı sokağa çıkma yasağı boyunca ne yapar? Bu sorunun cevabını Adas Vasiliauskas oldukça eğlenceli bir şekilde veriyor…

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Sokağa çıkma yasağı olsa da olmasa da tüm dünya koronavirüs nedeniyle eve kapanmış durumda. Virüs insanların sosyalleşmesini ve fiziksel olarak yakınlaşmasını da engelliyor.

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Hal böyle olunca birçok farklı meslekten insan evine kapanıyor. Düğün fotoğrafçısı Adas Vasiliauskas da o kişilerden biri...

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Adas Vasiliauskas karantina boyunca çok sıkıldığını ve fotoğraf çekmek istediğini ancak sosyal mesafe kuralını aşmadan bunu nasıl aşabileceğini düşündüğünü söylüyor.

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Sonunda çekimlerde kullandığı drone’un sosyal mesafe kuralı için oldukça uygun olduğunu fark ediyor. Önce birkaç arkadaşını çekerek başlıyor işe. Bu fotoğraflar ilgi toplayınca çemberi genişletiyor

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İşte fotoğrafçı Adas Vasiliauskas’ın insanların karantinadaki çılgın hallerini görüntülediği o eğlenceli fotoğraflar!

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