Karadenizli yine yaptı yapacağını...Eski minibüsü ahşap giydirerek karavan yaptı

Trafiğe çıkmayan yürüyen evi ile birlikte dağlarda gezdiğini kaydeden Yıldızbaşoğlu, “İçerisinde bir evde ne varsa hepsi var. Mutfağı, yatak odası, tuvalet ve banyosu var. 6 kişilik bir aile çok rahat bir şekilde kalabiliyor.