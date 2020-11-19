Karadeniz'in yeni gözdesi! Bir annenin bedduası ile ortaya çıktığına inanılıyor
Giresun'un Espiye ilçesinde rivayete göre yüzyıllar önce meydana gelen acı bir olayın ardından oluşan şelale ve o şelaleden yararlanan 7 kabilenin yaptırdığı değirmenler şimdilerde bölge turizmine katkı sağlıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Rivayete göre, küçük çocuğu ile patika yoldan geçen bir anne çocuğunu ‘Çay Deresi’ne düşürür.
2
Abone Ol
Azgın suya kapılan çocuğunu bir türlü kurtaramayan anne o an yaşadığı üzüntüyle ‘Allah suyunu kurutsun’ diyerek beddua eder ve göğsünü keserek dereye atar.
3
Abone Ol
Bir süre sonra kuruyan dere yaklaşık 500 metrelik bir şelale oluşturacak şekilde ortaya çıkar.
4
Abone Ol
Şelaleden ise şu an her biri 100 yılı aşkın süredir kullanılan 7 ayrı kabileye ait değirmen yapılır.
5
Abone Ol
Aradan geçen onca yılın ardından çocuğunu kaybeden annenin bedduası sonucu kuruyan derenin oluşturduğu şelale ile ortaya çıkan ‘Yedi Değirmenler’ 5 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan proje ile turizme kazandırıldı.
6
Abone Ol
Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçileri ağırlayan Şafak Karaman, geçen yıl geldiği Yedi Değirmenlere hayran kaldığı için burada kalmak istediğini belirtti.
7
Abone Ol
Karaman, yaptığı açıklamada, tabiat parkı içinde bulunan değirmenlere her geçen yıl ziyaretçilerin daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, “Bölgede 7 tane değirmen var bunlar aktif ve bölge halkı tarafından kullanılıyor.
8
Abone Ol
Burası gerekten de çok güzel ama sahipsiz kalmış.
9
Abone Ol
Devlet burayı yapmış fakat kimse burayı işletmek için almamış bizde burayı alarak çalışmaya başladık.
10
Abone Ol
Geçtiğimiz yıl güzel bir sezon yaşadık ve burası artık daha tanınır hale geliyor. Bu da her geçen gün ziyaretçi sayısının artması ile gözlemleniyor.
11
Abone Ol
Yedi Değirmenler bölgenin, Giresun’un turizm açısından majör noktalarından bir tanesi olacaktır” dedi.
12
Abone Ol
Bölgede yaşayan Ali İhsan Kahraman ise rivayet edilen olayı anlatarak, şunları söyledi:
13
Abone Ol
“Burada Yeniköy, Avluca ve Akkaya Köyü var. Buradaki 7 kabile kendisi için bir adet değirmen yapmış ve halende aktif olarak çalışıyor.
14
Abone Ol
Bir annenin can havli ile söylediği bir kelime sonucu oluşmuş doğa harikası Yedi Değirmenler.
15
Abone Ol
Bunlar birer rivayet. Yıllardır hep böyle anlatılagelir"