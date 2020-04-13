Karadeniz'in doğal güzellikleri kayıt altına alındı

Rize'de Ağaran Şelalesi, Anzer Yaylası, Avusor Gölü, manolya ağaçları, Gito Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Pokut Yaylası, Sal Yaylası, Yedi Göller gibi eşsiz doğal güzellikler de yine kültür envanterine kaydedildi. Artvin'de Bilbilan Karagölleri, Borçka Karagöl, Cehennem Deresi Kanyon Vadisi, Çimli Göl, Ciro Şelalesi, Çoruh Vadisi, kayın ve kestane ağaçları, Naçadirav Gölü, Örtibat Gölü, Ukanet Şelalesi gibi çeşitli doğal varlıklar envanterde bulunuyor.