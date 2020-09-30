Karadeniz’in dibinde binlerce yıllık tarih

Kerpe tarihte ceneviz ve Romalıların kullandığı tarihi bir liman ve yerleşkedir. O yüzden biz burada sıfırdan başlayan ve on iki metrelere giden liman mendireği etrafında dalışlar yapıyoruz. Dalış derinliği burada çık fazla değildir. O yüzden dalış süresi çok uzun sürüyor. En az bir dalış 40 dakikadan aşağı sürmüyor. Bu da dalıcılar için çok güzel bir durum" dedi.