Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı

'ALLAH DÖRT DUVAR ARASINA SIKIŞANA YARDIM ETSİN' Köyünde tarla işleriyle uğraşan Fatma Yavuz, kısıtlama günlerinin şehirlerde kalanlar için daha zor geçtiğini belirterek, "İnek bakıyoruz. Tarlada bağ ve bahçe işleri ile ilgileniyoruz. Zamanı bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Hem işimi yapıyorum hem de hava alıyorum. Allah şehirde dört duvar arasına sıkışana yardım etsin. Onlar için daha da zor" şeklinde konuştu.