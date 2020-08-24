Karadeniz'de manzarası ile cezbeden kale: Ginolu

Vatandaşlardan Recai Alkan ise 10 yıl önce emekli olarak İstanbul'dan memleketi olan Gideros Mahallesi'ne yerleştiğini anlattı. Gideros'u çok sevdiğini ifade eden Alkan, "Burada kendimi buldum. Bir tarafım koya, bir tarım limana bir tarafım da Ginolu Kalesi'ne bakıyor. Kalenin bekçilerindenim. Buraya gelen yabancı kişilere burayı tanıtıyorum. Mihmandarlık yapıyorum. Yaz mevsimi çok güzel kalabalık oluyor." diye konuştu. Erzurum'dan gelen Kadir Yüksel de Ginolu Kalesi'ni ilk internette gördüklerini ve ziyaret etmek istediklerini belirtti.