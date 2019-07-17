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Hürriyet
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Seyahat
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 17 Temmuz 2019 - 09:41,

Karadeniz sahilinin en güzel 10 plajı

Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Karadeniz daha çok yaylaları, kanyonları ile kazınmış görsel hafızamıza. Oysa 1700 km’lik kıyı boyunca Karadeniz sahil yolu projesinden kurtulmayı başarmış mavi bayraklı plajları, pırıl pırıl koyları var.

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Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Karadeniz daha çok yaylaları, kanyonları ile kazınmış görsel hafızamıza. Oysa 1700 km’lik kıyı boyunca Karadeniz sahil yolu projesinden kurtulmayı başarmış mavi bayraklı plajları, pırıl pırıl koyları var. Bu hafta bölgeyi iyi bilen isimlere, nereden denize gireceğimizi sorduk.

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Salih Seçkin Sevinç / Harbiyiyorum.com kurucusu
Manzarasına restoran tat katıyor: Beygir Kumu Plajı - Giresun
Akdeniz’i aratmayan bir kumsala ve denize sahip. Yeraltı suyunun denize karışması nedeniyle suyu oldukça serin. Büyük bir falezin altında yer aldığından manzarası da etkileyici. Plajın güzelliğini, falezin üstüne konuşlanmış Karadeniz yemekleri yapan restoran taçlandırıyor.

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Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat gezgini
Kendisi de çevresi de güzel: Antik Plaj - Sinop
Sinop’ta şehrin pek çok noktasında denize girebilirsiniz. Ama Sinop Antik Otel’in plajı kendinizi Akdeniz’de hissedebileceğiniz nokta.

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Otele ait olmasına karşın 20 lira giriş ücretiyle herkesin kullanımına açık. Artık müze olarak hizmet veren Tarihi Sinop Kapalı Cezaevi’ne 4, Sinop Kalesi’ne 7 dakika mesafede.

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Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini
Kampçıların tercihi: Sardala Koyu - Şile
Ağva – Kefken’in tam ortasında yer alan Bağırganlı Köyü’ne yakın plaj Kandıra’ya ise 25 kilometre mesafede.

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Koy, adacıklarıyla, kayalarıyla, mağaralarıyla, küçük kanyonlarıyla, iç gölleriyle eşine az rastlanır bir doğal zenginliğe sahip. Civarında herhangi bir tesis olmaması nedeniyle daha çok kampçılar tercih ediyor.

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Uğur Biryol / Gazeteci, yazar
Denize açılan son kapı: Kemalpaşa Plajı - Hopa
35 kilometre kıyı bandı bulunan Arhavi ve Hopa ilçeleri, Doğu Karadeniz’de deniz kültürünü yaşatan son yerler. Batum sınırına yakın Kemalpaşa beldesindeki 2 kilometrelik plaj ise bölgede ilk akla gelen yer. Akasya restoranının önünde uzanan plaj temizliği, manzarası ve çakıllı kumsalıyla tam bir çekim merkezi konumunda.

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Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini
Betondan uzak huzur sığınağı: Çakraz Plajı - Amasra
Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından Amasra’nın en güzel plajı! Amasra’ya 14, Çakraz’a 1 km uzaklıkta.

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Yazın gelmesi ve bunaltıcı sıcakların başlamasıyla çevre illerdeki insanları hafta sonu tatil kaçamağı için kendine çeken plaj, altın sarısı kumsalı, etkileyici manzarası, denizinin temizliği ve civarda göz tırmalayacak hiçbir betonarme yapının olmamasıyla dikkat çekiyor.

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Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi
Issızlığın ortasında: Panayır İskelesi Plajı - Kırklareli
Panayır İskelesi Koyu ilçe merkezine 47 kilometre mesafede Kışlacık Köyü’nde yer alıyor. İğneada longozunun en doğusunda, sakin ve huzurlu bir yer.

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Biraz zahmetli bir orman yoluyla ulaşılması, koy ve etrafındaki doğal güzellikler üzerindeki insan baskısını azaltıyor. 20 metre genişliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir kumsalı var.

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Esra Şenocak / Fotoğrafçı
Tanıtım filmlerindeki güzel: Belice Plajı - Ordu
Güzelliğiyle Turizm Bakanlığı’nın tanıtım filmlerinde de yer alan plaj, Ordu’nun Fatsa ilçesinden yaklaşık 15 dakikalık mesafede yer alıyor. Alameti farikası ise görüntüsüyle timsaha benzeyen, bu nedenle de ‘Timsah Adası’ olarak anılan kayalık. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan plaj son yıllarda Arap turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor. Küçük olmasına karşın kamp yapmaya müsait.

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Şenay Aydemir / Gazeteci
Sakin ve temiz: Çatalçam Plajı - Samsun
Samsun-Bafra arasındaki Çatalçam Plajı şehir merkezine 20 km uzaklıkta. Uzunluğu 353 metre, genişliği ise 18-50 metre arasında olan plaj Karadeniz’in en güzel kum plajlarından biri olarak dikkat çekiyor.

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Bölgede yapılaşma az olduğu için sakin ve temiz olan plajın mavi bayrak başvurusu olmasa da bu yıl valiliğin yaptırdığı analizlerde ve duyurularda mavi bayrak kriterlerini sağladığı açıklandı.

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Murat Köksal / Atlas Dergisi Yayın Direktörü
Mavi bayraklı: Karavan Kampı Plajı - Samsun
Terme ilçesindeki Karavan Kampı Plajı, 2018 yılında mavi bayrak aldı. ‘Miliç Plajı’ diye de anılan yer, 40 kilometrelik sahil şeridiyle Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kumsalı konumunda. Yazın çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi görüyor. Yaz kamplarının yapıldığı, belediyelerin altyapı hizmeti verdiği ve her türlü denetimi sağladığı plajın Çamlık bölgesinde karavanlar için ayrılmış özel bir kamp alanı var.

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Yıldırım Güngör / Dağcı, seyahat yazarı
Batı Karadeniz’in en popüleri: İnkumu Plajı - Bartın
Amasra’ya 30 km. uzaklıkta bulunan orman içindeki plajın uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre. Bol miktarda market ve restoranın bulunduğu plajda konaklama tesisleri de var. Denizden yüksekte kalan kafeteryalarda bir şeyler içerek Karadeniz’i seyretmek apayrı bir keyif.

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