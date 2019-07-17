Karadeniz sahilinin en güzel 10 plajı

Esra Şenocak / Fotoğrafçı

Tanıtım filmlerindeki güzel: Belice Plajı - Ordu

Güzelliğiyle Turizm Bakanlığı’nın tanıtım filmlerinde de yer alan plaj, Ordu’nun Fatsa ilçesinden yaklaşık 15 dakikalık mesafede yer alıyor. Alameti farikası ise görüntüsüyle timsaha benzeyen, bu nedenle de ‘Timsah Adası’ olarak anılan kayalık. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan plaj son yıllarda Arap turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor. Küçük olmasına karşın kamp yapmaya müsait.