Karacaören Barajı doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor

"İzole tatil için buradayız" Afyonkarahisar'dan gelen Doktor Eda Bulut da izole tatil için bu tarz bir yeri seçtiğini söyledi.Tatil tercihinde sağlık koşullarının belirleyici olduğunu ifade eden Bulut, "Her yer dezenfekte ediliyor, günlük ateş ölçümü yapılıyor. Burada sosyal mesafe kendiliğinden sağlanıyor çünkü her şey bireysel kullanım için ayarlanmış durumda." dedi.Denizli'den gelen Endokrinoloji Uzmanı Dr. Nevzat Bilal de salgın nedeniyle insanlardan uzak, sakin bir alanda tatil yaptıklarını söyledi.Bilal, tesisin ve bulunduğu bölgenin izole bir tatil için uygun olduğunu belirtti.Öğretim Görevlisi Uğur Temiz de bölgeyi sosyal medyadan görüp geldiğini belirterek, "Pandemi sürecinde içinde kendimizi doğayla içi içe olan bir yere atmak istedik. Burası da bizim için güzel bir yer, çok keyif aldık." değerlendirmesi yaptı.Kocaeli'den gelen Fulya Sönmez de sosyal mesafeye uygun bir tatil geçirdiklerini söyledi.