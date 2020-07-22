Kapadokya'daki turizm tesislerinden turistlere "sağlık öncelikli" tatil imkanı

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele öne çıkan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini, turizm sektöründe de bu başarıyı yürütmeye kararlı olduklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:"Misafirlerimiz, otele geldiklerinde valizleri dezenfekte ediliyor, kendilerine dezenfektan ve maske veriyoruz, ateşlerini ölçüp odalarına alıyoruz. Görevlilerimiz valizlerini oda kapısına kadar götürüyor, odalara personelimiz girmiyor. Tüm odalarda kişiye özel hijyen setlerimiz bulunuyor. Oda ve kullanım alanları görevlilerimizce sürekli dezenfekte ediliyor. Açık havuzlarda 3-4 saatte bir temizlik ve bakım yapılıyor. Kovid-19 sürecinde bölgedeki butik oteller daha çok tercih edilir hale geldi. Şu günlerde son dakika rezervasyonlarımız arttı. İki haftadır da ağustos ve eylül ayları için yoğun talep geliyor."