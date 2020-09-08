Kapadokya'daki balonlar pandemi kurallarına uygun havalanıyor

Ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Türkiye`ye gitmelerini ve Kapadokya`da balon turuna katılmalarını tavsiye edeceğini belirten Dalgatova, "Aslında yükseklik korkum var ama balon turuna katılmayı çok istiyordum. Bence balon turu çok güvenli. Gökyüzüne yükseldikçe çevredeki manzara daha da güzel oldu. Tekrar Kapadokya`ya gelmek ve yine balon turuna katılmak istiyorum." dedi.