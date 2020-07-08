Kapadokya normalleşme sürecinde yabancı turistleri ağırlıyor

Türkiye'de kendini birçok ülkede olduğundan daha güvende hissettiğini ifade eden Garcia, "Kapadokya'da olmaktan dolayı mutluyum. Türkiye, turistler için çok güvenli bir ülke. Her yer açık ve çok temiz. Biz de hem rahatlıkla geziyoruz hem de sosyal mesafe, temizlik kurallarına riayet ediyoruz. Her şey umduğumdan daha güzel." dedi.