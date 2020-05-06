Kanola bahçesinden kartpostallık görüntüler

“Bu güzelliği kendi gözümüzle görmek istedik” Eşiyle beraber kanola bahçesinde fotoğraf çektiren İbrahim Madal, “Burayı internette görmüştük. Güzel bir renk cümbüşü var. Bu güzelliği bir de kendi gözümüzle görelim dedik. Şu korona günlerinde evde kaldık. İnsanlardan uzak, sosyal mesafeyi de koruyarak, içimiz açılsın diye buraya geldik. Göz zevki açısından çok güzel bir görüntü oluşmuş. Sarı renk, güneşle birlikte çok güzel bir ahenk sundu bize” dedi.