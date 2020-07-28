Kalabalıktan uzak denize girilecek yerler! Sessiz sakin deniz tatili için tam zamanı...

KARGI KOYU, DATÇA / MUĞLA

Muğla'nın en özel beldelerinden biri olan Datça merkezine yaklaşık 3 km uzaklıkta yer alan Kargı Koyu, hem yerli hem de yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken bir güzellik... Görülesi bir manzaraya ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan koy, merkeze yakın olması sebebiyle de sıklıkla tercih ediliyor. Datça merkezden yürüyerek yaklaşık yarım saatte ulaşılabilen Kargı Koyu'na sıklıkla düzenlenen minibüs seferleriyle de ulaşmak mümkün. Bünyesinde şezlong ve şemsiyelerle donatılmış güneşlenme terası, iskele ve kafe-restoran da bulunan koyda lezzetli yemeklerin tadına bakabilir, gün boyu güneşin keyfini çıkarırken berrak denizinde serinleyebilirsiniz.