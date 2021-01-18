Kadim şehir İstanbul'da ilklerin ilçesi: Beyoğlu

Dünyanın en eski ikinci metrosu Beyoğlu'nda kuruldu Londra metrosunun 1863'te başlamasından on iki yıl sonra hizmete giren ve Karaköy'ü yeraltından Cadde-i Kebir'e (İstiklal Caddesi) bağlayan Tünel, dünyanın en eski ikinci metrosu. Ticaretin ve bankacılığın merkezi Galata'yı Beyoğlu'na bağlayan sokaklardan günde ortalama 40 bin kişinin inip çıktığının tespit edilmesiyle geliştirilen tünel 17 Ocak 1875'te hizmete açıldı.Fetihten sonra İstanbul'daki ilk tershane de Fatih Sultan Mehmet döneminde 1455'te Haliç'te kurulan Tersane-i Amire'dir. Bugünkü adıyla Haliç Tersaneleri, Haliç, Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsar. 1827'de ilk yüzer havuz ve ilk buharlı gemi Taşkızak Tersanesi'nde inşa edildi.Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ne göre Türk bilgini Hezarfen Ahmed Çelebi, kuşların uçuşunu inceleyerek yaptığı kanatlarla Okmeydanı'nda ilk denemesini yaptı. Kuş kanatlarıyla Galata Kulesi-Üsküdar Doğancılar arasındaki 3 bin 358 metrelik uçuşuyla 1632'de Türk havacılık tarihine adını yazdırdı.