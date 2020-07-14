İzole tatilin en güzel adresleri... Cep yakmayan tam 25 öneri

Acemiler için her şey: Çubucak Camping - Hisarönü - Muğla Marmaris-Datça yolundaki kamp alanında restoran, kafeterya, oyun alanı, basketbol-voleybol sahası, market ve çocuk parkı var. Tesisin hemen karşısında her sabah kurulan küçük pazarda köylüler taze sebze-meyve satıyor. Temizlik ve bakımları rutin olarak yapılan tuvalet, duş, bulaşıkhane gibi alanlar mevcut. İlk kez kamp yapacaklar burada pek zorluk çekmeyecek. Kendi çadırınızla gitmeniz gerekiyor. Çadır başına ücret 60 lira. (0545) 467 02 21