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GeriSeyahat İzole tatilin en güzel adresleri... Cep yakmayan tam 25 öneri
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Seyahat
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr ve Bahar GÜNDOĞDU / Hürriyet Seyahat Gezgini | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, İstock, Mekanların resmi siteleri
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 17:29,

İzole tatilin en güzel adresleri... Cep yakmayan tam 25 öneri

Bu yıl kalabalıktan uzakta tatil yapmak isteyenler için kampçılık popüler bir tercih... Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış birbirinden güzel kamp yerleri var. Deneyimliler de çocuklu aileler de ilk kez kamp tecrübesi yaşayacak amatörler de listelerimize göz atsın.

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Otomobiline atlayıp uzaklara gitmeye karar verenlere Ege ve Akdeniz’den, üç büyük şehirden fazla uzaklaşmadan tabiatla kucaklaşmak isteyenlereyse yakınlardan seçenekler hazırladık.

2Yayla havasını özleyenlere: Ihlamurlar Altında Camping Ayder Yaylası - Rize
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Yayla havasını özleyenlere: Ihlamurlar Altında Camping Ayder Yaylası - Rize

Oksijeni bol bu yaylada ailece kamp yapılacak en güzel adreslerden biri Ihlamurlar Altında Camping. Kalegon mevkiindeki kamp alanında kafeterya ve günlük alışverişlerinizi yapabileceğiniz bir market var. Kişi başı çadır ücreti, günlük 50 lira. Dört farklı yayla turuna, rafting, trekking turlarına katılabilirsiniz. www.aydercamping.com

3Geyiklerle birlikte: Başkonuş Yaylası - Kahramanmaraş
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Geyiklerle birlikte: Başkonuş Yaylası - Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi’nin saklı cennetiyse Başkonuş Yaylası da bu cennetin başköşesi sayılabilir. Yayla, şehir merkezine 60 kilometre mesafede; sedir, köknar ve ardıç ağaçlarıyla çevrili. Çadır ve karavan kamp alanı var. Çadır, günlük 15 lira. Çevrede kamp market yok ama restoran aynı zamanda küçük bir market gibi hizmet veriyor. Burada sayısı 300’e ulaşan kızıl geyikleri doğal yaşam alanlarında gözlemleme şansı bulabilirsiniz.

4Antik kenti görün: Bafa Gölü - Milas - Muğla
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Antik kenti görün: Bafa Gölü - Milas - Muğla

Yaklaşık 60 kilometrekarelik yüzölçümüyle Ege Bölgesi’nin en büyük gölü Bafa, uzun süredir kampçıların gözdesi. Çadır kurmak ücretsiz. Bölgedeki butik konaklama tesislerinde kahvaltı ve yemek imkânı var. Gölde flamingo, sakarmeke, balıkçıl ve daha birçok kuşu gözlemleyebilirsiniz. Kapıkırı Köyü’ndeki Heraklia Antik Kenti’ni de ziyaret etmeden dönmeyin.

5Sualtı milli parkının sahilinde: Yıldız Camping - Gökçeada - Çanakkale
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Sualtı milli parkının sahilinde: Yıldız Camping - Gökçeada - Çanakkale

Gökçeada güzel bir kamp için ideal sakinlik ve güveni sunuyor. Salgın nedeniyle randevu almanız ve önce yetkililere mutlaka bilgi vermeniz gerek. Kamp atılacak Yıldızkoy, Gökçeada Sualtı Milli Parkı’nın başlangıcı. Sualtı yaşamı koruma altında olan bölgede gözlük ve şnorkelle yüzmek güzel bir deneyim. Hatta patika yoldan yürüyerek Mavi Koy ve Âşıklar Koyu’nu da görebilirsiniz. Kendi çadırınızla giderseniz 70 lira, yatak, nevresim gibi eşyaların olduğu çadırlarda konaklarsanız 90 lira. www.gokceadarehberim.com

6Acemiler için her şey: Çubucak Camping - Hisarönü - Muğla
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Acemiler için her şey: Çubucak Camping - Hisarönü - Muğla

Marmaris-Datça yolundaki kamp alanında restoran, kafeterya, oyun alanı, basketbol-voleybol sahası, market ve çocuk parkı var. Tesisin hemen karşısında her sabah kurulan küçük pazarda köylüler taze sebze-meyve satıyor. Temizlik ve bakımları rutin olarak yapılan tuvalet, duş, bulaşıkhane gibi alanlar mevcut. İlk kez kamp yapacaklar burada pek zorluk çekmeyecek. Kendi çadırınızla gitmeniz gerekiyor. Çadır başına ücret 60 lira. (0545) 467 02 21

7Akyaka Orman Kampı - Muğla
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Akyaka Orman Kampı - Muğla

Gökova Körfezi‘ne bakan kamp alanında istediğiniz yere çadır kurabiliyorsunuz. Alanda tuvalet, sıcak-soğuk duş ve çamaşırhane var.

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Burayı özel kılansa kamp alanında tam sekiz koy olması. Üç kişilik çadır 70, dört kişilik çadır 110 lira. Rezervasyon yaptırmanız şart. www.akyakakamp.com

9Yedigöller Milli Parkı - Bolu
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Yedigöller Milli Parkı - Bolu

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı Gölcük ve Abant tabiat parklarıyla Yedigöller Milli Parkı’na randevu sistemiyle giriliyor. Bunun için ‘Habitat Mesire’ adındaki merkezi aramanız gerekiyor. Çadır ücreti de buraya ödeniyor. Alanda su, tuvalet, aydınlatma ve tahta masalar var. Yürüme, yüzme, bisiklet, kano gibi birçok doğa aktivitesi mümkün. Çadır kurmak günlük 40 lira. (0850) 241 15 81

10Kaş Kamping - Antalya
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Kaş Kamping - Antalya

Denize sıfır konumdaki kampta karavanlar ve çadırlar için düzenlenmiş bir alan var. Temizliğe önem veriliyor. Çadır kiralama yok, bu nedenle çadırınızla gitmelisiniz. İki kişi için fiyat, 250 lira. Burada konaklayıp turlara katılabilir, Kaş çevresini gezebilirsiniz. (0242) 836 1050

11Ada Camping - Cunda Balıkesir
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Ada Camping - Cunda Balıkesir

Özel kumsal plajıyla sakin bir yer. Çocuklar için oyun alanları var. Yürüyüş, bisiklet, şnorkelle yüzme, dalış ve olta balıkçılığı için ideal. Ortak mutfakta yemek yapabilirsiniz. Sıcak su ve soyunma kabinleri, şezlong, şemsiye ve minderler ücretsiz. Günlük çadır kurma 75 lira. www.adacamping.com

12Tam bir yalnızlık : Sazak Koyu - Adrasan - Antalya
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Tam bir yalnızlık : Sazak Koyu - Adrasan - Antalya

Amatör kampçılar biraz zorlanabilir ama burası tam bir izolasyon adresi... Yeşille mavinin birleştiği koyda denizin berraklığı karşısında şaşıracaksınız. Herhangi bir tesis yok, yiyecek-içeceğinizi yanınızda götürmelisiniz. Antalya şehir merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Adrasan’dan yürüyerek yarım saat. Aracınız varsa zorluk çekmezsiniz. Koyda kamp yapmak ücretsiz.

13Yolu güzel, köyü güzel: Hacıllı Şelalesi
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Yolu güzel, köyü güzel: Hacıllı Şelalesi

İstanbul’a 90 kilometre uzaklıkta. Şile otobanından ayrıldıktan sonra 30 kilometre gayet iyi durumdaki köy yollarından ilerleyeceksiniz. Hacıllı Köyü’ne vardıktan sonra ister şelale tarafında ister daha az insanın olduğu yerlerde kamp atabilirsiniz. Önce keşif yapın, şelaleyi görün. Dere yürüyüşü ya da kaya tırmanışına uygun. Tuvalet ve su yok. Tedarikli gitmeniz gerek.

14Kartpostala yolculuk: Akçakese Köyü
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Kartpostala yolculuk: Akçakese Köyü

Pek çok klip, reklam ve film çekimine ev sahipliği yapmış bir sahil. Şile Ağva yönünde tabelaları takip ederek Akçakese Köyü’ne ulaşabilirsiniz.

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Köyden denize inen yol tabelaları var. Hem ücretli hem de ücretsiz kamp yapmak mümkün. Sezonda hafta sonları kalabalık ve pahalı olabiliyor. Bunu dikkate alarak plan yapın.

16Bir İstanbul masalı: Kıyıköy
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Bir İstanbul masalı: Kıyıköy

Karadeniz kıyısında şirin bir balıkçı kasabası... İlk kez kamp yapacak olanlar Mehmet Genç Piknik Alanı’nı tercih edebilir. Deneyimi olanlar falezlerin olduğu tarafta da kamp yapabilir.

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Kamp istemeyenler için çok güzel ahşap evler var. Bölgede yürüyüş sonrası denize girebilir, köydeki balıkçılardan nefis balıklar yiyebilirsiniz. Mağaraları görmeden dönmeyin, çok güzeller.

18Tırmanmayı sevenlere: Kanara Kayalıkları
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Tırmanmayı sevenlere: Kanara Kayalıkları

İstanbul çıkışta navigasyon iki ayrı yol çiziyor. Biri Çatalca, diğeri Durusu Tayakadın üzerinden. Trafiğe takılmadan gitmek isteyenler ikinciyi seçmeli. Kayalıkların yakınında aracınızı bırakıp aşağıya biraz yürümeniz gerekiyor. Su ve yiyeceğinizi yanınıza alın. İsteyenler, araçların bırakıldığı yerdeki restorandan faydalanabilir. Tırmanış da yapılan bölge ilk kamp deneyimi için zorlu bir alan.

19Doğanın görkemi: Sansarak Kanyonu
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Doğanın görkemi: Sansarak Kanyonu

Kanyon, İznik’teki eski Osmanlı köyü Sansarak’a 3 kilometre mesafede. Göl manzaraları eşliğinde yol alıyorsunuz. Fazla tabela yok. Navigasyon hatasız götürüyor.

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Köyde organik tarım yapan pek çok kişi var, sıcacık köy ekmeği de alabilirsiniz. Kamp alanına kadar araçla gidiliyor. Kanyona rehbersiz girmeyin. Köyde yaşayan Şaban Aydın rehberlik yapıyor. İlk deneyim için zorlayıcı.

21İliklere işleyen huzurun adresi: Gerence Körfezi, Ildırı
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İliklere işleyen huzurun adresi: Gerence Körfezi, Ildırı

Çeşme’ye oldukça yakın. Önce meşhur Ildırı Köyü’ne ulaşıyorsunuz. Sokaklarında dolaşırken huzuru iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Köyün zirvelerinde Erithrai Antik Kenti’nin gün batımı meşhur. Alışverişinizi köyden yapıp körfeze çadırınızı kurabilirsiniz.

22Çadırınızın kapısı Ege mavisine açılsın: Eski Foça
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Çadırınızın kapısı Ege mavisine açılsın: Eski Foça

Eski Foça’nın içinden geçince çıkışa doğru kamping alanları var. Kimisi karavan da kabul ediyor. Daha önce kamp yapmayanlar için uygun tesisler var.

23Kampın 50 tonu: Sığacık
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Kampın 50 tonu: Sığacık

İzmir merkeze 50 dakika mesafede. Denize sıfır kamp alanları beklentinizi tam manasıyla karşılayacak türden. Ayrıca glamping yani lüks çadır kampı deneyimini de burada yaşayabilirsiniz. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

24Gençlerin tercihi: Delikli Koy
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Gençlerin tercihi: Delikli Koy

Bembeyaz kayaları ve harika deniziyle çok güzel bir yer. Delikli Koy’a Alaçatı’dan dolmuşla 15 dakikada gidilir. Delikli kayanın olduğu yere ya da sahilin diğer ucundaki ağaçlı bölgeye çadır kurabilirsiniz.

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Yaz sıcaklarında çadır kurmadan hamakta bile uyunabiliyor. Suyunuzu ve yiyeceğinizi alıp gidin, tesis yok.

26Zorlu yolculuk: Ayıbalığı Koyu
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Zorlu yolculuk: Ayıbalığı Koyu

Mordoğan’daki koya gidebilmek için bir tesise ait plajdan geçmeniz gerekiyor. Yolu oldukça zor... Arka taraflarda bir yol daha var ancak orası biraz karışık. Bu tesisten geçtikten sonra tamamen doğayla baş başasınız. Tesis yok, kayaların üstünde kamp atabilirsiniz. Suyunuzu ve yiyeceğinizi almadan gitmeyin.

27Ankaradan da beş öneri
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Ankara'dan da beş öneri

Aluç Dağı Milli Parkı
Sorgun Göleti ve Yaylası
Ay Kayası
Alicin Deresi
Şahinler Tabiat Parkı

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