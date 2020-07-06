'İzole' tatilin adresi: Dikili koyları

"Burası Türkiye'nin Maldivleri gibi bir yer. Elimizden geldiğince insanlara kendi evlerindeki konforu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sene koronavirüs nedeniyle hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ediyoruz. Hafta içi pek yoğunluğumuz olmuyor. Bu nedenle sakince denize girmek isteyen konuklarımızı bu dönemde ağırlamak istiyoruz. Genelde yerli turist geliyor. Manisa, İzmir'den gelenler daha çok ama bu yıl koronavirüsün de etkisiyle İstanbul'dan müşterilerimiz gelmeye başladı. Dikili koyları diğer yerlere göre sakin ve huzurlu. İnsanlar rahatça denize girip güneşlenebiliyor."