İzmir'de plajların güvenliği atlı jandarmaya emanet

Eşi ve çocuğu ile sahile gelen Deniz Ceren Kutlu, atlı jandarmayı ilk kez gördüğünü belirterek, "Atları güzel buluyorum, çok asil hayvanlar. Bugüne kadar görmemiştim çok mutlu oldum. Hem güvenlik açısından hem de çocuklar açısından keyifli bir şey." dedi.