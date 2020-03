İtalya’da yaşayan Türk gezgin anlatıyor: "Kendimi ilk defa açık havada klostrofobik hissediyorum"

“Kendimi ilk defa açık havada klostrofobik hissediyorum” Milano şu an karantina altında… Karantina altına alınmış bir şehirde yaşamak nasıl bir his?

Çok ama çok garip bir his. Şu anda dükkânlar kapalı ve tanıdığım insanlarla selamlaşsak bile artık aramıza uzak bir mesafe koyuyoruz ve kısa tutuyoruz. Sürekli İstanbul'a gitmiyorum ama istediğim zaman gidebilme ihtimalini seviyordum, artık o ihtimal yok. Ailemden rica ettim, kardeşim, babam veya annem dışında herhangi birine tatsız bir şey olursa bana söylemesinler diye, çünkü söyleseler de yanlarına gidemem, burada tek başıma kötü haberlerle baş edemem maalesef.