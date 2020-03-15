İtalya’da yaşayan Türk gezgin anlatıyor: "Kendimi ilk defa açık havada klostrofobik hissediyorum"

Çok ikilemde kalsam da yine ailemin desteği ve teşvikiyle 19 yaşımda, yaşamak ve üniversite eğitimimi almak için Milano'ya geldim. Hayatımın en güzel beş senesi burada okuduğum yıllardı diyebilirim. Üniversite bittikten sonra İstanbul'a geri döndüm ama kalbimin bir yanı hep burada kaldı. Yedi yıl boyunca tekstil sektöründe çalıştım. 31 yaşıma girdiğim sene kendimle çok hesaplaştığım bir yıl oldu diyebilirim. 40 yaşımda da bu işi yapmak istiyor muyum, tam olarak hayatımdan mutlu muyum? sorularını kendime çok sordum. Sonra aslında yapmak istediğimin bu olmadığına karar verdim. IED üniversitesi'nde Event Management Masterı'nı buldum, cesaretimi topladım, köpeğimi aldım ve Milano'ya geri döndüm. Yüksek lisans bittikten sonra da bu iş teklifini aldım ve hiç düşünmeden kabul ettim.