İsviçre'deki köye benzetiliyor... Pandemide ilgi odağı oldu

Yoğun bir trafiğin olduğu, gelgeçin fazla olduğu bir konumda olmayışından dolayı son derece sakin bir bölgemiz, aynı zamanda da, doğasıyla birlikte insana çok fazla huzur veren rahat bir bölge. Çokça da tercih edilen bölgelerimizin başında geliyor. Pandemi döneminde de bu gibi özellikleriyle tercih noktası oldu” diye konuştu.