İşte evde yapılabilecek 11 aktivite

Kişisel bakım zamanı Kişisel bakımımıza zaman ya da bütçe ayıracak olsak bile genelde ertelemeye kalkmamız an meselesi aslında. “Nasıl olsa daha vakit var, daha müsait bir zamanda hallederim, kendime bakımın acelesi yok nasıl olsa” diyenimiz oldukça çoktur. Ertelemeyi severiz hep. Ayrıca hep duyarız, vücut bakımı, saç bakımı için şunları şunları yapmalı diye. Acaba hangisini tam anlamıyla yaptık ki, bir düşünün. Hep aklımızda, her hafta sonu yaparım dediklerimizi, artık yapma zamanı. Madem vakit var, madem evdeyiz, o halde malzemeler hazırlansın ve bakımlar başlasın. Elimizdeki malzemelerle hazırlanacak yüz maskeleri, saç bakımları ve vücut nemlendiricileri hepimizin işine yarayacaktır. Sonunda hem vakit geçirmiş olacağız hem de kendimizi daha iyi hissedeceğiz, orası bir kesin.