İstanbul’un yanı başındaki yeşil cennet: Nüzhetiye Şelalesi

Yürüyüşe alışık olanlar için kolay bir parkur Sabah dokuz gibi başlayan yürüyüş öğle iki gibi bitti. Hayatımın en kısa yürüyüşü olmuş olabilir. İlk defa gelenler çok yoruldu ama ben hiç yorulmadım. Yürüyüşe alışık olanlar için kolay bir parkur ama ilk defa gelecekler için zor. Genelde orta zor olarak sınıflandırılmış. Tesiste alabalık yiyebileceğiniz gibi kahvaltı imkânı da var. Bu doğal güzelliği görünce aklınıza hemen “acaba kamp yapılıyor mu? soru gelmiş olabilir. Şelalenin döküldüğü yerde kamp yapmak yasak ama çevrede kampa uygun çok yer var. Hatta Nüzhetiye Köyü Alabalık Çiftliği'nin etrafında bile kamp yapılabilir, tesisten faydalanabilirsiniz. Harika insanlar işletiyor. Size yardımcı olacaklardır. Daha fazla bilgiye nerdesinbahar.com adresinden ulaşabilirsiniz.