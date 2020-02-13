İstanbul’un su altında kalan gizemli adası! Dalgıçlar tarafından görüntülendi…
İstanbul'un birçok adası olduğunu ve bu adalarını adlarını bilmeyen yok. Ancak İstanbul’da bir ada var ki, bu ada ne biliniyor ne de konuşuluyor. Adanın adı Vordonisi… Maltepe açıklarında bulunan ve tarihi yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanan kayıp ada Vordonisi, gizemini hâlâ koruyor. Üç kişiden oluşan dalgıç ekibi, 1200 yıl önceki İstanbul haritalarında tasvir edilmesine rağmen günümüzde su üzerinde görünmeyen adanın gizemini çözmek için su altına daldı. İşte detaylar…
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Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Sedefadası, Kınalıada, Yassıada, Sivriada, Kaşıkadası ve Tavşanadası... İstanbul'daki bu adaları bilmeyen çok az kişi mevcut. Ancak İstanbul’da bir ada daha bulunuyor, neredeyse kimsenin bilmediği…
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Vordonisi Manastırı’nın yapım hikâyesi oldukça ilginç. Photios, kendi halinde bir manastır keşişiyken, erkek kardeşi Sergios’un İmparatoriçe Theodora’nın kız kardeşiyle evlenmesi üzerine, önce saraya gelmiş, burada kendisine çeşitli görevler verilmiş nihayet Rum Patriği Ignatios’un görevinden azledilmesi üzerine Ortodoks Rum Kilisesi Patriği olmuş.
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Eski Patrik Ignatios da, günümüzde Küçükyalı’nın bulunduğu bölgedeki bir manastıra sürgüne gönderilmiş. Devrik Patrik Ignatios ise Küçükyalı'da Bryas Sarayı'nın kalıntısı üzerine çok güzel bir manastır yaptırmış, bu manastıra Satyros (Satiros) Manastırı adı verilmiş. Bir süre sonra olaylar gelişmiş ve her şey tersine dönmüş.
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Bu kez Patrik Photios görevden alınarak Vordonisi Adası’na sürgüne gönderilmiş, yerine de devrik Patrik Ignatios yeni Patrik olmuş. Anlatılanlara göre Ignatios ölünce, Photios yeniden Patrik olmuş; 11 yıl kadar Patriklik yaptıktan sonra 867’de tekrar azledilmiş ve ömrünün son yıllarını Vordonisi Adası’ndaki manastırında geçirmiş.
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Adanın oluşumu da bundan sonra başlar
Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da, Temmuz 1010'da tarihinin en büyük depremlerinden biri olur ve Vordonisi adası da bu depremde sular altında kalır. Ve adanın sakinleriyle birlikte sulara gömülmesi, diğer adalarda yaşayanların deprem korkusunun artmasına sebep olmuş. Ancak yakın zamanda yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, diğer adalar için böyle bir risk ön görülmüyor. Çünkü tüm adalar granit kayalıklar üzerinde yer alıyor.
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Ancak İstanbul’un kayıp adası Vordonisi alüvyon bir tabakada oluştuğu için diğer adalardan jeolojik olarak farklı. Vordonisi’nin keşfedilmesi en az geçmişi kadar ilginç. Çünkü bu kayıp adayı eski bir harita ortaya çıkardı. Nesilden nesle aktarılsa da zamanla bir şehir efsanesine dönüşen Vordonisi, Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edildi.
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Haritada İstanbul'a en yakın ve en küçük adanın neresi olduğu sorgulandığında cevap yine Vordonisi oluyor. Kayıp adayı yakın tarihte ortaya çıkaran isimse Büyükadalı Dr. Akilla Millas. İtalya Salerno Üniversitesi Ortaçağ Latin Araştırmaları Bölümü Öğretim Üyesi Alessandra Ricciyse, Satyros Manastır'nı araştırırken manastırın ikizinin Vordonisi adasında olduğunu ortaya çıkardı.
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Üç kişilik dalgıç ekibi adayı incelemek için dalış yaptı
Maltepe açıklarında bulunan adaya üç kişiden oluşan dalgıç ekibi, 1200 yıl önceki İstanbul haritalarında tasvir edilmesine rağmen günümüzde su üzerinde görünmeyen adayı incelemek için dalış yaptı.
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Prof. Dr. Semavi Eyice’nin kaynaklarında belirtilen ve tarihi bin yıl öncesine dayanan İstanbul’un kayıp adası Vordonisi’nin kayalıkları, karadan esen poyrazla açık denizde ortaya çıkarken Bostancı-Adalar vapuruna binenler tarafından görülebiliyor.
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Kayıp adaya, Bizanslıların ‘Küçük Ada’, Osmanlıların ‘Manastır Kayalıkları”, günümüz denizcilerinin Höreke Taşı ya da Dilek Kayalıkları adını verdiği biliniyor.
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Antik haritalarda Bostancı-Küçükyalı sahiline 1,5 km uzaklıkta çizilen Vordonisi adasının sular altında kalan kısmında, İstanbul Patriği Fotios’un yaptırdığı manastırın olduğu biliniyor.
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Ayrıca Patrik Fotios’un mezarının da bu kayıp ada üzerinde oluğu düşünülüyor. Adanın olduğu bölgede derinlik 0-6 metre arasında değişiyor ve kayaların büyük tehlike oluşturması nedeniyle küçük tekneler bile o bölgeye girmeye çekiniyor.
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Vordonisi için ilk bilimsel çalışmayı da Maltepe Belediyesi desteğiyle Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir yapmıştı. Deniz bilimcilerin, jeologların, arkeologların ve tarih meraklılarının ilgisini çeken su altındaki adaların UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmesi amaçlanırken, iki su altı fotoğrafçısı kış dalışı gerçekleştirdi.
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Ali Ethem Keskin ve Yavuz Pilevneli’den oluşan su altı ekibine gazeteci Gökhan Karakaş’ta eşlik etti. Ada üzerinde yapılan manastırın kalıntısını arayan dalgıçlar Marmara Denizi’nin en berrak sularında insan yapısı olabilecek kalıntıları ararken, katmanlaşmış oluşumlarla karşılaştı.
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Vordonisi’nin çevresinde dolanan dalgıçlar, denizyıldızı, midye ve yeşil yosunun alanı tamamen kapladığını gördü. Öte yandan, Anıtlar Kurulu’nun Vordonisi adasının sit alanı olması için çalışma başlattığı öğrenildi.