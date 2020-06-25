İstanbul'un ik yakasında aynı ismi taşıyan iki cami

Şehzade Mehmed için yapılan da çifte minarelidir. Kanuni'nin sevgili eşi Hürrem için yaptırdığı cami tek minarelidir. 40'lı yaşlarında yani yaklaşık 20 yıl sonra yeni bir cami inşa ettirmek istedi. İzni babasından aldı. Kanuni izni verdi. Hatta o dönemde bazı sıkıntılar da oldu. Çünkü Mihrimah'ın eşi Rüstem Paşa'nın arasının iyi olmadığı Kara Ahmet Paşa vardır. Bu civarda Edirnekapı'da bu külliyenin inşa edileceği yerde o kendisine bir cami inşa ettirmek için araziler edinmiş. Kara Ahmet Paşa'ya Topkapı içinden bir arazi verildi. O orada bir külliye inşa ettirdi. Mihrimah Sultan, Edirnekapı'da kendi adını taşıyacak ikinci caminin inşaatına başladı. İzinler Kanuni zamanında alındı ama onun ölümünden sonra II. Selim zamanında inşaat tamamlanabildi. II. Selim ile ablasının ilişkilerinin çok iyi olmadığını dönem kaynakları söylüyor. Çünkü ablası şehzadeler arasında yaşanan iktidar mücadelesinde diğer kardeş olan Şehzade Bayezid'i tutmuş. Hürrem de onu tutuyordu. Ama Selim bunların arasından sıyrıldı ve tahta geçti. Mihrimah Sultan güçlü insanlarla ilişkilerinde çok başarılı. Buna çok dikkat ediyordu. Kardeşiyle ilişkileri bozuktu. Edirnekapı'daki bu camide çifte minare düşünülüyordu. Babasından böyle bir izin almıştı. Ama sonra kardeşi bu izni devam ettirmediği için ister istemez bu yapı tek minareli oldu. Şehirdeki en iddialı projelerden biridir. Birçok padişah camisinden daha ihtişamlıdır. Gerçekten Osmanlı mimarisinde heyecan yaratan yapılardan biridir."