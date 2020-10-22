İstanbul'un huzur adresi! Şehrin içinde ama gürültüsünden uzakta...

Sırtınızı sahile verirseniz sizi İcadiye Caddesi karşılayacak. Caddenin başında Berber Muzaffer'in işyeri bulunuyormuş. Burası bir müzeymiş bir bakıma. Eski Kuzguncukluların resimleriyle dolu bu tarihi berber dükkanında Muzaffer berber vefat ettikten sonra, dosta vefa olsun diye bir arkadaşı kiralamış. Çok anlam ve duygu yüklü bir köşe burası. Yine caddenin sol başında şimdi Mülkiyeliler Birliğinin yapısında eskiden, çok eskiden bir zamanların ünlü muhallebicisi Koço'nun eşinin işlettiği Madamın Dükkanı varmış. Beykoz’dan buraya eskiden sütlü tatlılarını yemeğe gelirlermiş. Köşeden sonra bir mermer kapı, bu kapıdan Büyük Havra'nın bahçesine giriliyor, önü taksi durağı. Durağa çay yetiştiren kahve ocağı, ardından manav, yanında köftesiyle meşhur biraz evvel bahsettiğim Klas Köfte ve sırasıyla kafeler, dükkanlar yer alıyor. Eczanesi hem dekoratif hem orijinal, kafeleri yine aynı şekilde kendine özel bezenmiş. Yürüyerek bu güzel dükkanları seyredaldığınızda caddeyi kesen Behlül sokaktan girip yamacı tırmanmanızı tavsiye edeceğim. Biraz zor ama o güzel evleri keşfedip, etraftaki güzellikleri görmeniz için yürümeniz şart. Renk renk cumbalı ahşap yüksek tavanlı evler birbirleriyle yarış yapıyor sanki, sıra sıra bir amfinin basamaklarına oturtulmuş gibi... Bu şekilde sıralanması göz hakkı korunsun, hiç kimse, kimsenin görüşüne engel olmasın diyeymiş. Saygıya bakar mısınız?