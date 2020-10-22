İstanbul'un huzur adresi! Şehrin içinde ama gürültüsünden uzakta...
Her geçen gün kalabalıklaşan İstanbul’da bir soluk dinlenecek, doğayla baş başa kalacak alan bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Ama yine de İstanbul'un griliğinden uzak bozulmamış yerler var. İster ailecek yürüyüş yapın, ister yeşillikler içerisinde biraz olsun kafanızı dinleyin... Sizin için güzel bir liste hazırladık..
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Yeşile ve maviye doymak, İstanbul’un daha önce gitmediğiniz farklı yerlerini keşfetmek istiyorsanız, uzman isimlerin önerileri tam da size göre...
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Şimdi tam zamanı
Sıla UÇAN / Hürriyet Seyahat Gezgini Sarıyer’in küçük ve huzurlu köyü Garipçe hafta sonu için güzel bir alternatif. Bir yanınızın yemyeşil ormanlara diğer yanınızın maviliğe uzandığı keyifli bir yolculuğun ardından Garipçe Köyü’ne ulaşıyorsunuz. Bu küçücük köyde sadece üç restoran var. Güzel bir kahvaltı için önce lezzet derseniz benim önerim deniz görmeyen ama içeride sıcacık bir aile ortamında keyif yapabileceğiniz Asma Altı olacaktır. Asma Altı’nda hafta içi serpme hafta sonları ise açık büfe kahvaltı var. Aile işletmesi olmanın verdiği sıcak ve samimiyetle sizi kendine çeken Asma Altı’nda kahvaltının haricinde Karadeniz Mutfağı’nın lezzetli yemeklerini tadabilirsiniz. Kahvaltı da etseniz yemek de yeseniz Asma Altı’nda sofranızda peyniri uzayıp giden bir kuymak mutlaka olmalı.
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Önce manzara derseniz de tercihinizi deniz kıyısındaki Aydın Balık’ta martı ve dalga seslerinin eşliğinde güzel bir serpe kahvaltıdan yana kullanabilirsiniz. Keşif yolculuğunuza devam etmeden önceyse teyzelerin köyün meydanı sayılabilecek küçük alanda kurduğu tezgâhlara göz atarak hem onlarla sohbet edebilir hem de ev yapımı turşulardan ya da reçellerden alabilirsiniz.
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Garipçe’den çıktıktan sonra hemen dönüşe geçmeyin derim. Çünkü buralar İstanbul’un saklı cennetleri. Bana sorarsanız Garipçe’ye kadar gelmişken sürprizli bir yoldan ilerleyerek Rumelifeneri’ne uğramadan dönmek olmaz. Sürprizli diyorum çünkü hiç ummadığınız anda yolun her iki tarafında da karşınıza çıkan tabelalardan saparak muhteşem manzaralarla karşılaşabilirsiniz.
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15 Temmuz Hatıra Ormanı sapağı bu sürprizlerden bir tanesi. Ormandaki ağaçlar henüz küçük birer fidan olsa da orada bekleyen Yavuz Sultan Köprüsü ve Anadolu yakasından göz kırpan yeşil alan insanı anında etkisi altına alıyor. Benim şansıma hava biraz kapalıydı ama siz güneşli bir güne denk gelirseniz harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu küçük fotoğraf molasının ardından Rumelifeneri’ne doğru yola devam edebilirsiniz.
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Rumelifeneri’ne vardığınızda arabanızı bir sokağa park edip köy içinde mini bir yürüyüş yapabilir, meydandaki ağacın çevresinde toplanan yaşlı amcalarla sohbet edebilir, köyün eski günlerini dinleyebilirsiniz. Ardından ister arabanızla isterseniz de yürüyerek balıkçı teknelerinin sıralandığı limana inebilirsiniz. Şayet karnınız acıktıysa denizi ve balıkçıları hafif bir tepeden izleyeceğiniz Mendirek Restoran’a oturarak balık keyfi yapabilirsiniz. “Yok biz daha acıkmadık ama bir tatlı güzel giderdi” derseniz de Mendirek Restoran’ın güveçte sıcak helvasını tavsiye ederim. Limana giriş çıkış yapan balıkçı teknelerinin tatlı gürültüsü de bu enfes lezzetin artısı olacaktır…
Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi’ni es geçmeyinHer ne kadar bu huzurlu ortamı bırakmak zor olsa da hava kararmadan dönüş yoluna geçin derim. Çünkü dönüş istikametinde de sizi bir sürpriz bekliyor: Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi. Ahşap kule uzaktan dikkatinizi çekse de giriş tabelası oldukça küçük ve ağaçların arasında gizlenmiş o yüzden kaçırmamak için çok dikkatli olmak gerekiyor. Feneryolu Gözlem Kulesi’ne geldiğinizde kuleye tırmanıp şahane fotoğraflar çekebileceğiniz gibi kulenin bahçesindeki banklara oturarak manzaraya karşı uzun uzun keyif de yapabilirsiniz.
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Çocuklarınız geri dönmek istemeyecek
Nadiye ÇAĞLAR / Hürriyet Seyahat Gezgini Her geçen gün kalabalıklaşan İstanbul’da bir soluk dinlenecek, doğayla baş başa kalacak alan bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Ama size pek fazla bilinmeyen bir cennetten bahsedeceğim: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi… Ataşehir’in gökdelenlerinin arasında adeta bir vaha gibi ziyaretçilerini bekliyor. Fotoğraf: Nadiye Çağlar
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Doğanın güzelliklerinden faydalanıp, yoğun haftanın stresinden uzaklaşmak için şehir merkezinden en azından birkaç saat de olsa uzaktaki rotalara yönelmek gerekiyor. Siz de tam böyle bir arayış içinde ama şehir dışına çıkacak zamana da sahip değilseniz Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne gitmeye ne dersiniz? Hem yetişkinlerin hem çocukların keyifle zaman geçirecekleri bahçe kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Fotoğraf: Nadiye Çağlar
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1995 yılında Ali Nihat Gökyiğit ve eşi Nezahat Gökyiğit adına hatıra parkı olarak kurulmuş bahçe günümüzde birçok bitki türüne ev sahipliği yapan bir botanik bahçeye dönüştürülmüş durumda. Ataşehir’de TEM Otoyolu ile yan yana adeta gizli kalmış bir cennet gibi ziyaretçilerini şaşırtıyor. Batı Ataşehir’den giriş yapılan bahçe ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Dilerseniz girişte bahçenin bakımına destek olmak için bağış yapabilirsiniz. Bu güzelliğin bağışlarla ayakta durduğunu ve onca bitkinin bakımının hiç de kolay olmadığını düşündüğümüzde makbuz karşılığında yapacağımız 5-10 liralık bağışın ne kadar kıymetli olduğu bir gerçek. Fotoğraf: Nadiye Çağlar
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İçerisinde ücretsiz otoparkında bulunduğu bahçeye uzunca bir koridordan giriş yapılıyor. Bu koridor bile oldukça özenle aydınlatılmış. Bahçenin yapım aşamasını anlatan nostaljik fotoğraflar ve içeride sizi bekleyen bitki türleri hakkında resimlerin olduğu adeta mini bir sergiye dönüştürülmüş.Bu koridoru tamamladıktan sonra bugüne dek defalarca yanı başından geçip gittiğiniz ama uzaktan sadece bir kaç ağacın olduğunu düşündüğünüz dev bir bahçeye adım atacaksınız. Sizi ilk karşılayansa nilüferin ve diğer su bitkilerinin yetiştiği büyük bir havuz olacak. İşte o an neden daha evvel gelmediğinizi kendinize soracak ve her köşenin güzelliğine ayrı ayrı hayran kalarak dolaşacaksınız. Fotoğraf: Nadiye Çağlar
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Yedi ada şeklinde kurulmuş olan bahçenin her köşesi başka bir amaç için tasarlanmış. Giriş kısmında uzun uzun zaman geçirip piknik yapmak için ayrılmış bir alan var. Burası için de yine girişte yaptığınız bağışın dışında ücret ödemiyorsunuz. Tabi ki mangal yakmak yasak. İstanbul’un diğer yeşil alanlarında hafta sonları maruz kalınan mangal dumanını düşündüğünüzde bir kez daha mutlu olarak yeşilin tadını çıkaracaksınız. Fotoğraf: Nadiye Çağlar
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Çocukların eğleneceği park alanı tamamen doğal malzemelerden yapılmış. Bitki türlerini keşfedecekleri, doğaya farkındalıklarının artacağı bulmaca duvarı ve bitkilerden oluşturulmuş labirentten çıkma oyunu ise çocuklara yaşamadıkları bir deneyim sunacak. TEM Otoyolu üzerine kurulmuş köprüden yürüyerek bahçenin bitki çeşitliliği çok yüksek olan diğer kısmına geçiş yapılıyor. Fotoğraf: Nadiye Çağlar
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Burada Türkiye’deki her toprak çeşidine uygun birçok bitkinin yetişmesi için özel alanlar oluşturulmuş. Sulak alanlarda yetişen bitkilerden, çorak toprak bitkilerine kadar bir çok çeşidi incelemek mümkün. Bitkiler üzerine konulmuş levhalar sayesinde de çeşitler hakkında bilgi edinebilirsiniz.Fotoğraf: Nadiye Çağlar
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İçerideki küçük gölet kenarında oturup ördek ve kazları seyretmekse bahçenin diğer keyifli etkinliklerinden. Fotoğraf: Nadiye Çağlar
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Cennetten bir köşe
Burcu GÜRTÜRK / Hürriyet Seyahat Gezgini İstanbul’un içinde yeşile doyabileceğiniz bir diğer kaçış noktası Polonezköy. Beykoz’un bu şirin beldesinin adı, 1800’li yıllarda Osmanlıya sığınan ve buraya yerleşen Polonyalılardan geliyor. Fotoğraf: Burcu Gürtürk
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O dönemde adı Adampol iken bu isim Cumhuriyet’in ilanından sonra Polonezköy olarak değişiyor. Zamanla beldede bulunan Polonyalı nüfus azalsa da Polonezköy eşsiz güzelliğini korumayı başarıyor. Polonezköy’de yapılacaklar listenize öncelikle mis gibi doğa kokusunu içinize çekerek başlayabilirsiniz. Yürüyüş sevenler için Polonezköy Tabiat Parkı yürüyüş parkuru, at binmeyi sevenler için Cumhuriyet köyü yakınında binicilik tesisleri bulunuyor. Fotoğraf: Burcu Gürtürk
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Beldede ayrıca çok sayıda köy kahvaltısı hizmeti sunan işletme ve kendin pişir kendin ye konseptli tahta masalı piknik alanları da mevcut. Beldenin en çok ziyaretçi çeken tesislerinde biri de Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı. Ancak hayvanat bahçesi dendiğinde aklınıza gelen kafes içerisindeki canlıları burada unutun. Fotoğraf: Burcu Gürtürk
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Siz masanızda otururken leylekler, kazlar, ördekler yanınızda gezinebilir; bu sıcak yakınlaşmalar size bambaşka deneyimler yaşatabilir. Doğal Yaşam Parkı’nın içerisinde kuğuların yüzdüğü bir de doğal göl bulunuyor. Fotoğraf: Burcu Gürtürk
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İstanbullular için günübirlik gezilerin ya da kısa süreli konaklamaların adresi olan Polonezköy’de kuş sesleri eşliğinde cömert doğanın keyfini çıkarabilir; eğlenceli aktivitelerle hafta sonunuzu en yeşilinden renklendirebilirsiniz. Fotoğraf: Burcu Gürtürk
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İstanbul'un içinde saklı bir vaha
Atatürk Kent Ormanı, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan park ve orman alanı. İdari açıdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı. Hacıosman Korusu adını taşıyorken, İBB tarafından düzenlenerek 19 Mayıs 2020'de Atatürk Kent Ormanı adıyla yeniden açıldı. Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr
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Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman, Derbent, Ferahevler ve Darüşşafaka semtleri arasında yer alıyor. Üç gölete ve yürüyüş parkurlarına sahip. 1000 dönümden fazla bir alanı kapsıyor. Yeni düzenleme sonrasında kafeterya, spor alanı, çocuk oyun alanı, açık otopark, tuvalet, kentsel tarım alanı, engelli asansörü, festival alanı, seyir alanı gibi mekanlara da sahip oldu. Yürüyüş parkurları yapıldı ve bu parkurlara Çıtkuşu Parkuru (1,8 km), Su Parkuru (gidiş-dönüş 2,8 km) ve Orman Parkuru (3 km) adları verildi. Toplam yürüyüş parkuru 12 km’yi bulmakta. Koruya yeni giriş kapıları açıldı. Bu girişler Güney Kapısı, Darüşşafaka Metro Kapısı, Batı Kapısı, Bostan Kapısı, Hacıosman Metro Kapısı, Kuzey Kapısı, Doğu Kapısı ve Gölet Kapısı adları taşımakta. Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr
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Ailecek şehrin içinde biraz olsun doğayla iç içe zaman geçirmek istiyorsanız burası tam size göre...Fotoğraf: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr
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ayağız Deresi’ne komşu bir Beykoz köyü: Öğümcü
Burcu GÜRTÜRK / Hürriyet Seyahat Gezgini Ağaçlar arasındaki nehrin sesi ve yeşiliyle büyülenmekse aradığınız rotanızı Çayağız Deresi’nin Riva taraflarına çevirebilirsiniz. Son dönemlerde adı sıkça duyulmaya başlayan Çayağız Deresi’nin diğer adı Riva Deresi. Gebze’den doğan ve Riva’dan Karadeniz’e dökülen Çayağız deresi nehir etrafındaki endemik bitkileri ve yarattığı doğal yaşam alanı ile ziyaretçilerini büyülemeyi başarıyor. Fotoğraf: Burcu Gürtürk
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Çayağız Deresi’nin Öğümce’den başlayıp Riva’dan denize döküldüğü yere kadar olan bölümünde, nehrin kenarında doğanın keyfini çıkarabileceğiniz pek çok piknik ve mangal yeri bulunuyor. Fotoğraf: Burcu Gürtürk
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Nehrin ileri bir tarihte tekne turlarına da açılarak buradaki turizmi geliştirmesi planlanıyor. Balıkçıların sıklıkla kullandığı derede özel teknesi ya da motoru olanlar da gezinti yapabiliyor. Yeşile doyanlar, Beykoz’a bağlı Öğümce Köyü’nde Cam Ocağı Vakfı’nı ziyaret edebilir; buradan hediyelik eşya alabilir. Hafta sonları Cam Üfleme Atölyeleri’nin gerçekleştiği vakıfta, çalışan sanatçıları izleme imkanınız da var. At çiftliklerinin bolca bulunduğu köyde dilerseniz binicilik dersleri de alabilirsiniz. Fotoğraf: Burcu Gürtürk
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Şayet yolunuz Öğümce’ye düşerse Değirmendere, Görele, Bozhane, Cumhuriyet, Paşamandıra gibi nehir kenarına konuşlanmış birbirinden güzel Beykoz köylerini de ziyaret etmeyi unutmayın. Fotoğraf: Burcu Gürtürk
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Hoşgörünün simgesi, İstanbul'un tarihi semti
Filiz Gülten / Hürriyet Seyahat Gezgini Hem ilklerin yaşandığı, hem de ünlülerin buluştuğu, farklı din ve inanışlardaki insanların bir arada kardeşçe ve huzurla yaşadığı, güzel sokaklarında bezenmiş dükkanları, tarihi dokusunu korumuş enfes yapıları, asırlara tanıklık etmiş ağaçları, mütevazi, samimi ve içten insanların yaşadığı yer Kuzguncuk
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Kuzguncuk, İstanbul'daki diğer birçok semte nazaran planlı yapı düzeniyle ve tarihi dokusunu korumasıyla kendine has bir konum oluşturmuş. Şöyle ki sağlı sollu taştan yapılmış dar sokaklı kıyı yerleşimleri, balık kılçığı misali sokak yamaçlarından oluşuyor burası. Kuzguncuk’un bel kemiği olarak nitelendirebileceğimiz İcadiye Caddesi, genellikle gezginlerin en gözde noktası oluyor. Kuzguncuk’un yamaçları gezginleri yıldıracak kadar dik ve göz korkutucu.
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Ancak bu yamaçlar Kuzguncuk’un eşsiz konumu itibariyle boğaz manzarasını en güzel şekilde seyretmenize, bu mahallenin saklı cevherlerini keşfetmenize olanak sağlıyor. Eğer aracınızla gelecekseniz İcadiye Caddesi'nde birkaç açık otopark mevcut. Aracınızı bu bölgelere park edip bu güzel mahallenin sokaklarını arşınlayarak keşfetmek en güzeli. Çünkü bir yer, en güzel ancak yürüyerek tanınır. Kuzguncuk turuna buranın en ikonik yerlerini gezerek başlayabilirsiniz. Bunların başında Kuzguncuk Bostanı yer alıyor. Bostan, köylerde sebze bahçesi anlamına geliyor. Uğruna Kuzguncukluların çok mücadele verdiği, rivayetlere göre 700 yıllık geçmişi olan Kuzguncuk Bostanı yani Kuzguncuklular tarafından bilinen İlya'nın Bostanı, Kuzguncuk halkına yıllarca meyveyi, sebzeyi hem taze hem ekonomik olarak tedarik etmelerini sağlamış. Sabahları bostan sayesinde bülbül sesleriyle uyanan halk, huzuru refahı mutluluğu bulmuş.
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1992 yılında ‘Organ nakilleri ve yanık tedavi vakfı’ tarafından 10 yıllığına kiralanan yer, böbrek hastanesi yapılacağı bahanesiyle yağmalanmak istenmiş. Kuzguncuklular Derneği önderliğinde başlatılan ve Kuzguncuk halkının da tamamının katıldığı inanılmaz mücadelede yazılı görsel medya ulusal ve uluslararası sivil toplum temsilcileri aracılığıyla seslerini duyurmuşlar.
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Hemen buradan çıkınca bostanın bitişiğinde yer alan Habitat Cafe'ye uğramanızı, bir kahve ile soluklanmanızı tavsiye ederim. Terası da panoramik, ayrıca bahçesi de huzur veriyor insana. Mükemmel bir tarihi binanın içinde yer alan Nail Kitapevi'nde farklı kitaplara göz atabilir kitap satın alabilirsiniz, ayrıca kafesi de mevcut. Ben her gittiğim noktada bir çay, bir kahve içiyorum. Ayrıca tarihi Kuzguncuk Fırını’ndaki mantar kurabiye ve Belçika çikolatalı fındıklı kurabiyelerini tavsiye ederim. Ama açım diyorsanız size birkaç yer daha önerebilirim. Klas Köfte'nin oldukça hızlı bir servisi var. Köfteleri leziz, yanında acı salçasıyla ve salatayla hızlıca yemeğinizi yiyip kalkabilirsiniz.
Ama Hamsiköy’den getirilmiş, tarçınlı, bol fındıklı güveç kapta sunulan fırında sütlacı yemeden kalkmayın derim, parmaklarınızı yedirtecek cinsten; şiddetle tavsiye ederim. Balık, meze, ara sıcak tarzı yemek seviyorsanız, tarihi bir yer olan Kuzguncuk’un müdavimlerinin uğradığı, kaybettiği müdavimlerini girişinde resimleriyle sergilediği İsmet Baba Restaurant ya da Kuzguncuk Balıkçısı’nı öneririm. İsmet Baba yerel ve uluslararası basında yer almış tarihi lokantalarımızdan. Lokanta ufacık bir aralığa geçit veriyor orada sandal çekeği mevcut. Fotoğraflık bir konumu var. Manzara mükemmel. Öyle yedik kalkalım cinsinden değil, muhabbetle yemek yiyebileceğiniz keyif alacağınız bir yer burası. Sahile varmadan ufak meydanda her cumartesi, bayrağımız göndere çekiliyor, yanı başında şanlı tarihe şahitlik etmiş koca bir çınar ağacı sizleri selamlıyor.
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Sırtınızı sahile verirseniz sizi İcadiye Caddesi karşılayacak. Caddenin başında Berber Muzaffer'in işyeri bulunuyormuş. Burası bir müzeymiş bir bakıma. Eski Kuzguncukluların resimleriyle dolu bu tarihi berber dükkanında Muzaffer berber vefat ettikten sonra, dosta vefa olsun diye bir arkadaşı kiralamış. Çok anlam ve duygu yüklü bir köşe burası. Yine caddenin sol başında şimdi Mülkiyeliler Birliğinin yapısında eskiden, çok eskiden bir zamanların ünlü muhallebicisi Koço'nun eşinin işlettiği Madamın Dükkanı varmış. Beykoz’dan buraya eskiden sütlü tatlılarını yemeğe gelirlermiş. Köşeden sonra bir mermer kapı, bu kapıdan Büyük Havra'nın bahçesine giriliyor, önü taksi durağı. Durağa çay yetiştiren kahve ocağı, ardından manav, yanında köftesiyle meşhur biraz evvel bahsettiğim Klas Köfte ve sırasıyla kafeler, dükkanlar yer alıyor. Eczanesi hem dekoratif hem orijinal, kafeleri yine aynı şekilde kendine özel bezenmiş. Yürüyerek bu güzel dükkanları seyredaldığınızda caddeyi kesen Behlül sokaktan girip yamacı tırmanmanızı tavsiye edeceğim. Biraz zor ama o güzel evleri keşfedip, etraftaki güzellikleri görmeniz için yürümeniz şart. Renk renk cumbalı ahşap yüksek tavanlı evler birbirleriyle yarış yapıyor sanki, sıra sıra bir amfinin basamaklarına oturtulmuş gibi... Bu şekilde sıralanması göz hakkı korunsun, hiç kimse, kimsenin görüşüne engel olmasın diyeymiş. Saygıya bakar mısınız?
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Semtte mutlaka uğramanız gereken diğer yerler ise, Kuzguncuk Camii, Beth Yakov Sinagogu ( Büyük Sinagog), Virane Sinagoğu ( Küçük Sinagog), Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi...