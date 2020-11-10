İstanbul'un hikayelere konu olan adresi! Birçok ünlü isim burada oturdu şimdi ise...

400 metrekarelik bahçesiyle eşsiz bir görünüm sunuyor. Apartmanın, dillere destan ve eşsiz manzaraya sahip terasında ise herkesin kullanımına açık ortak bir kütüphane ve spor salonu bulunuyor. 1950’lerden 1970’lere kadar geçen sürede ise Doğan Apartmanı’ndaki daireler tek tek satılarak kişisel mülk oldu. Tarih boyunca pek çok önemli ismi ağırlayan Doğan Apartmanı, sanata da daima dost oldu. Türk sinemasının önemli eserlerinden “Eşkıya” ve “Muhsin Bey” gibi unutulmaz filmlerin bazı sahneleri bu apartmanda çekildi. Bir dönem Teoman ve Okan Bayülgen’in de oturduğu apartman pek çok gazeteciyi de ağırladı.