İstanbul'un en çok göç aldığı iller

Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün katlanarak artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sı İstanbul'da ikamet ediyor.
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Peki İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu...
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25- AMASYA
Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ve 'Anadolu'nun Bağdat'ı olarak anılan 'Şehzadeler Şehri' Amasya... İki devasa kayanın arasında kıvrıla kıvrıla akan Yeşilırmak'ın şekline bürünen şehir, Osmanlı Devleti'ne şehzadeler ve padişahlar yetiştirdiği gibi Milli Mücadele'nin başladığı şehir olarak öne çıkan önemli bir ilimiz. İstanbul'da doğum yeri Amasya olanların nüfusu 101 bin 239.
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24- ADIYAMAN
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Adıyaman, başta tarihi ve turistik olmak üzere birçok değeriyle dikkati çekerken, şehir özellikle efsaneleriyle de ilgi görüyor. Özellikle Nemrut Dağı mutlaka görülmesi gereken güzellik. İstanbul'da doğum yeri Adıyaman olanların sayısı 114 bin 608.
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23- BİTLİS
Listenin 23'üncü sırasında Nemrut Kalderası ile ünlü güzel şehrimiz Bitlis var. Şehir son yıllarda İstanbul'a oldukça fazla göç verdi. İstanbul'da doğum yeri Bitlis olanların sayısı 115 bin 108.
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22- AĞRI
Adını kısmen sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı'ndan alan şehir de listede yer alıyor. İstanbul'da doğum yeri Ağrıolanların sayısı 116 bin 349.
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21- ZONGULDAK
Doğum yeri: Zonguldak İstanbul'daki nüfus: 116 bin 566
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20- SİİRT
Doğum yeri: Siirt İstanbul'daki nüfus: 125 bin 960
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19- VAN
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van, Türkiye'nin en kalabalık 19'uncu şehri. Son yıllarda Van Gölü Ekspresi ile şehir oldukça fazla turisti ağırlıyor. İstanbul'da oldukça fazla Vanlı bulunuyor. İstanbul'daki nüfusları 137 bin 698.
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18- MARDİN
Geçen yıl 900 bin turist Mardin'i ziyaret etti. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarihi ve kültürel geziye adeta doydu. Herkese Mardin'e giderken Mardinliler ise İstanbul'a geliyor. İstanbul'da doğum yeri Mardin olanların sayısı 139 bin 717.
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17- DİYARBAKIR
Doğum yeri: Diyarbakır İstanbul'daki nüfus: 143 bin 903
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16- ERZİNCAN
Doğum yeri: Erzincan İstanbul'daki nüfus: 158 bin 249
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15- ARDAHAN
Doğum yeri: Ardahan İstanbul'daki nüfus: 158 bin 896
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14- KARS
Kars son yılların en popüler rotası... Büyülü bir yolculuk yapmak isteyenler Doğu Ekspresi'ne bilet bulmak için birbiriyle yarışıyor. Böyle güzel bir coğrafya yerine İstanbul'da yaşamayı tercih edenlerin sayısı ise 160 bin 932.
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13- ANKARA
Doğum yeri: Ankara İstanbul'daki nüfus: 171 bin 944
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12- RİZE
Doğum yeri: Rize İstanbul'daki nüfus: 174 bin 918
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11- SİNOP
Doğum yeri: Sinop İstanbul'daki nüfus: 184 bin 857
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10- MALATYA
Doğum yeri: Malatya İstanbul'daki nüfus: 232 bin 730.
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9- KASTAMONU
Doğum yeri: Kastamonu İstanbul'daki nüfus: 232 bin 820
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8- TRABZON
Doğum yeri: Trabzon İstanbul'daki nüfus: 239 bin 968
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7- GİRESUN
Doğum yeri: Giresun İstanbul'daki nüfus: 244 bin 534
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6- ERZURUM
Doğum yeri: Erzurum İstanbul'daki nüfus: 251 bin 299
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5- SAMSUN
Doğum yeri: Samsun İstanbul'daki nüfus: 279 bin 391
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4- TOKAT
Doğum yeri: Tokat İstanbul'daki nüfus: 289 bin 990
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3- BİLİNMEYEN
Doğum yeri: Bilinmeyen İstanbul'daki nüfus: 291 bin 012
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2- ORDU
Listenin ikinci sırasında Ordu var. İstanbul'da doğum yeri Ordu olanların sayısı 293 bin 163.
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1- SİVAS
Zirve ise Sivas'ın. İstanbul'da doğum yeri Sivas olanların sayısı 364 bin 641.