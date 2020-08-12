İstanbul'da tekrar tekrar gitmek isteyeceğiniz 10 yer

Pierre Loti Tepesi Haliç'i en iyi izleyebileceğiniz yer olan Pierre Loti tepesi de istanbul'un en huzurlu noktalarından biri. Etrafında da bir çok tarihi yapıyı bulunduran bu tepe tek başınıza bile gidip çay içebileceğiniz bir yer. Eyüp ve Pierre Loti tepesi arasında yer alan teleferik hattını da buraya gelmek için en geçerli sebeplerden biri.