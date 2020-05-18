İstanbul'da en çok nereli var! İşte çarpıcı rakamlar...

25- AMASYA Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ve 'Anadolu'nun Bağdat'ı olarak anılan 'Şehzadeler Şehri' Amasya... İki devasa kayanın arasında kıvrıla kıvrıla akan Yeşilırmak'ın şekline bürünen şehir, Osmanlı Devleti'ne şehzadeler ve padişahlar yetiştirdiği gibi Milli Mücadele'nin başladığı şehir olarak öne çıkan önemli bir ilimiz. İstanbul'da doğum yeri Amasya olanların nüfusu 101 bin 239.