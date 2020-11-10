Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, AA
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 09:20 |
İstanbul'da denizin altındaki gizem! Birçok kişi varlığından bile haberdar değil...
İstanbul'daki adaların adlarını bilmeyen yoktur. Ancak bir ada var ki ne biliniyor ne de konuşuluyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Yassıada… İstanbul'daki bu adaları bilmeyen çok az kişi mevcut.
2
Abone Ol
Ancak İstanbul’da bir ada daha bulunuyor, neredeyse kimsenin bilmediği…O ada Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke adlarıyla bilinen ve iki adacıktan oluşan Vordonisi (Vordonos) adası.
3
Abone Ol
İstanbul, Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındayken, 11. yüzyılda tarihin en büyük depremlerinden birine maruz kaldı. Deprem sonrası Marmara Denizi yükselerek, şehrin büyük bölümünü sular altına aldı.
4
Abone Ol
Denizin etrafındaki bazı bölgelerden sular çekilirken, kimi kara parçaları da yüzyıllarca unutulacak şekilde sular altında kayboldu. Bu kara parçalarından biri de Vordonisi Adası. Marmara Denizi'ndeki 10 adadan 9'u afetlere direnirken Vordonisi tarih sahnesinden silindi. Prens Adalarından biriyken batan Vordonisi Adası hakkında hala net bilgilere ulaşılamıyor.
5
Abone Ol
Salerno Üniversitesi Ortaçağ Latin Araştırmaları Bölümü Öğretim Üyesi Alessandra Ricci, Satyros Manastır'nı araştırırken manastırın ikizinin Vordonisi Adası'nda olduğunu ortaya çıkardı. Günümüzde Küçükyalı, Çınar mahallesi semt camisinin ve muhtarlık binasının yanındaki yıkıntının 9. yüzyıldan kalma Satyros Manastırı veya Bryas Sarayı olduğu belirlendi. İddialara göre, Satyros Manastırı’ndan deniz altına doğru giden uzun dehlizler (yer altı geçitleri) bulunuyor; bu geçitler iki manastırı birbirine bağlıyordu. Tabii bunlar iddiadan ibaret…
6
Abone Ol
Geçtiğimiz yıllarda Maltepe ve Kartal belediyelerinin de desteğiyle adayla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatılmıştı. Bilim insanları asırlar sonra kayıp adanın peşine düştü. Marmara Denizi'ndeki yeri tespit edildi, dalışlar üç yıl sürdü. Yine de çok kesin bilgilere ulaşılamadı.
7
Abone Ol
Vordonisi'yi görmek hâlâ mümkün. Bölgede sahilde otururken, denizde görülen köpüklü alan Vordonisi'yi işaret ediyor. Bu eşsiz ve tarih yatan adayı görmek isterseniz sahile gitmeniz yeterli…
8
Abone Ol
Türkiye'de tıpkı Vordonisi gibi pek fazla bilinmeyen adalar da mevcut. Hatta bir tanesi ünlü bir iş insanının. İşte o adalar...
9
Abone Ol
KARAADA Bodrum'un tam karşısında ve 4 mil uzağında yer alan Bodrum Karaada, mavi yolculuk ile günübirlik gezi teknelerinin uğrak noktalarından biri. Teknelerin yanaştıkları yerde bir mağara bulunuyor ve tekneler genelde bu mağaranın önünde demirliyorlar. Her ne kadar adı kara olsa da, tepeleri çam ormanları ile bezeli yemyeşil bir yer Bodrum Karaada.
10
Abone Ol
Orta Çağ'a kadar Arkos adı ile Yunanlar tarafından yönetilen ada, daha sonra Bodrum ile birlikte Rodos Şövalyelerince alınmış. 16. Yüzyılda ise Osmanlı adayı çevresiyle birlikte almıştır. 1919 yılında uluslararası anlaşmalar gereğince İtalya'ya bırakılan ada, 1932 Türkiye-İtalya Sözleşmesi uyarınca Türkiye'ye yeniden verilmiş.
11
Abone Ol
TAVŞAN ADASI Karadeniz'in en gözde turizm rotalarından Amasra. Amasra'nın ilk adi Sesamos olarak biliniyor. 300 yıl Fenike egemenliğinde kalan kent, MÖ 9. yüzyılda İyonya egemenliğine geçti.
12
Abone Ol
Burada ilginç bir ada bulunuyor. Amasra’da karayla bağlantısı olmayan tek ada olan Tavşan Adası… Amasra merkezinde konumlanan Tavşan Adası’na herhangi bir köprü bulunmamakta.
13
Abone Ol
Ancak eski zamanlarda yer altından yol olduğu söyleniyor. Hatta adada bulunan kiliseye (yıkılmış) papazının bu yolla gidip-geldiği tahmin edilmekte...
14
Abone Ol
Adanın ismi ise uzun yıllar önce yerliler tarafından adaya bırakılan tavşanların populasyonunu arttırmasıyla ortaya çıkmış.
15
Abone Ol
KAŞIK ADASI Marmara Denizi'nde, İstanbul'a bağlı, Burgazada’nın karşısında kaşığa benzediği için bu isim verilmiş özel mülkiyet elindeki bir ada. Eski adı Pita olan ada, kuş bakışı görüntüsünün kaşığa benzemesiyle şimdiki adını almış.
16
Abone Ol
Bölgenin iskâna açılması Osmanlı dönemine uzanır. 1950 yılına kadar sürgün yeri olarak kullanılan adanın ilk mülkiyet hakkını Danon ailesi almış. Ada, Heybeli’ye 700 metre uzaklıkta, Burgazada’nın hemen doğusunda yer alıyor.
17
Abone Ol
Özel mülkiyet olması nedeniyle adaya ziyaret gerçekleştirilemez. Ancak kayık veya motorlar vasıtasıyla deniz alanı kullanılabilir. Kaşık Adası’na sefer yapan herhangi bir ulaşım aracı bulunmamakta…
18
Abone Ol
RAHMİ KOÇ ADASI / İNCİR ADASI Denize olan tutkusuyla bilinen ünlü iş insanı Rahmi Koç'un 1974'te Tuzla'da satın aldığı adanın önceki sahibi, Fransız bir kadındı.
19
Abone Ol
Asıl adı İncir Adası olan adanın, Koç ailesiyle özdeşlemesi sebebiyle halk arasında Koç Adası olarak biliniyor.
20
Abone Ol
Rahmi Koç, burada özel misafirlerini ağırlıyor onun dışında adaya uğramıyor. Koç Adası’nı Tuzla sahilden rahatça görebilirsiniz.
21
Abone Ol
KEFKEN ADASI Kefken’e yolunuz düşerse Kefken Adası’nı mutlaka keşfetmelisiniz. Asya kıtasının 159’uncu büyük adası olan ada Cebeci plajına yarım deniz mili mesafede
22
Abone Ol
Tarih boyunca Cenevizliler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar’a ev sahipliği yapmış olan adada tarihi kalıntılarla dikkat çekiyor.
23
Abone Ol
Maliye Bakanlığı'na ait 52 dönümlük adada yalnızca Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün deniz kontrol merkezi bulunmakta.
24
Abone Ol
Kefken Adası'nın batısında büyükçe bir balıkçı barınağa yer alıyor. Cebeci'den Kefken Adası'na tekne ile 8-10 dakikada gidilebilmekte. Ada ayrıca amatör sualtı avcılarının uğrak yerlerinden.
25
Abone Ol
YASSICA TAKIM ADALARI Küçüklü büyüklü, birbirinden güzel onlarca adasıyla adeta adalar cenneti olan Fethiye körfezinde, Göcek’e yakın 12 adalardan oluşan Yassıca Takım adaları hem günübirlik gezmek isteyen turistler hem de mavi tura çıkan denizcilerin uğrak yeri.
26
Abone Ol
Göcek'ten açıldıktan sonra sırayla Göcek Adası, Yassıca Adaları, Zeytin Adası, Tersane Adası ve Domuz Adası adında beş ada bulunuyor. Yassıca Adaları en büyüğü… İçinde küçük bir gölet olan birkaç küçük adadan oluşmakta… Ada yürüyüş yapmak için çok uygun.
27
Abone Ol
GİRESUN ADASI Doğu Karadeniz'in üzerinde insanların yaşayabildiği tek adası olan Giresun Adası, mitolojik hikayeleri ve içerisindeki tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
28
Abone Ol
Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası'nı ziyaret edenler, sunulan gösterilerle adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.
29
Abone Ol
Adaya tur düzenleyen özel işletme tarafından temsili Herkül ve Amazon kadınının gösterilerinin yanı sıra talep olması halinde Yunanlı gemiciler Argonotlar ile Saka Türkleri'nin karşılaşması canlandırılıyor.
30
Abone Ol
Bir süredir arkeolojik kazı çalışmaları yapılan adada tarihi kalıntılar da ziyaretçilere gezdiriliyor. Ziyaretçiler Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi kalıntıları görme şansı elde ediyor.