Issızlığın ortasında sıra dışı yaşam! Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler…

Bouvet Adası’na ulaşım: Tüm ada, olduğu gibi doğal koruma alanı olarak ilan edilmiştir. Bu yüzden, mecburi bir ziyaret olmadıkça, Norveç resmi makamları tarafından engellenmeye hazırlıklı olunmalıdır. İzin aldıktan sonrası ise nispeten daha kolay sayılabilir. İzinden sonra gerisi, kuzey kutup bölgesini araştıran ya da deniz yaşamını öğrenmeye adanmış bir araştırma gemisi bulmaya bakar. Sonrasında ise adada liman ya da iskele olmadığından dolayı sizi karaya çıkaracak bir helikopter bulmaya kalmıştır. Kulağa oldukça kolay geliyor, değil mi? Eğer tüm bunların hiçbiri olmazsa amatör bir keşif meraklısı olmaya çalışın: 1990 yılında, uluslararası bir keşifte çalışanlar, adada 16 gün geçirmeyi başarmışlar.