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Hürriyet
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Seyahat
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 15:55 | 

Instagram'ın güzel fenomeni! Herkesin hayalini kurduğu hayatı yaşıyor...

Instagram fenomenlerini biliyorsunuz. Güzel bakımlı kadınlar, stil sahibi erkekler veya gezginler... Yalnız İsveçli Malin Rydqvist biraz farklı… Şu sıralar Instagram’ın en popüler pilot gezginlerinden… Aynı zamanda macerasever de olan Rydqvist’in hikâyesi herkese ilham verecek türden…

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Instagram fenomenlerini biliyorsunuz. Güzel bakımlı kadınlar, stil sahibi erkekler veya gezginler... Yalnız İsveçli Malin Rydqvist biraz farklı… Şu sıralar Instagram’ın en popüler pilot gezginlerinden… Aynı zamanda macerasever de olan Rydqvist’in hikâyesi herkese ilham verecek türden…

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Zor ama bir o kadar da keyifli bir meslek olan pilotluk, yolculuk sırasında nefes kesen manzaraları da ayaklarınızın altına seriyor.

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Dünyayı gezen fenomen pilotlardan birisi de İsveçli pilot Malin Rydqvist.

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Malin, pilot olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Uçuş sırasında kokpitin manzara avantajını sonuna kadar kullanarak harika fotoğraflar çekiyor.

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İsveçli pilot Malin Rydqvist şu sıralar paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.

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Bir Boeing 737 içinde, dünya etrafında mekik dokuyan Malin Rydqvist, pilot olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor.

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Mesleği gereği dünyanın pek çok ülkesini görse de bunu asla yeterli görmüyor ve tüm dünyayı gezmeyi amaçlıyor.

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Güzel pilot kokpitte olmadığı zamanlarda gittiği egzotik yerlerden çarpıcı pozlar paylaşıyor.

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2008 yılında yogayla tanışan Malin, yogayı hayatının baş köşesine yerleştirmiş.

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Malin aynı zamanda bir macerasever.

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İşte @flymalin instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...

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